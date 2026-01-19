Chaiany reclama da pressão para se arrumar todos os dias no BBB 26

Chaiany, participante do BBB 26 que entrou no programa após resistir ao quarto branco, voltou a chamar atenção nas redes sociais por seu jeito espontâneo. Na manhã desta segunda-feira (19), a sister desabafou sobre a pressão de ter que se arrumar diariamente dentro da casa.

Em conversa com o pipoca Paulo Augusto, Chaiany reclamou da exigência constante por looks elaborados e maquiagem. “Tipo assim, tá muito paia pra mim ter que me arrumar. Todo mundo tem que tá se arrumando, por isso eu tô me arrumando. Mas todo dia, pô? Uma grande produção, um grande look, uma grande maquiagem?”, questionou.

O colega tentou justificar a rotina intensa. “Mas hoje é porque vai ter evento. Amanhã também. E quarta também”, disse. Ainda assim, a sister seguiu com o desabafo: “Ninguém vai pra piscina normal? Que dia que esse povo vai banhar normal? E vai entrar pra banhar? Nem entra, aí ficam lá bobos, uhul, uhul! Que ódio, PA! Isso não existe não, uai. Esse povo não é normal não”.

'Engraçada e gente boa'

A fala repercutiu fora da casa e rendeu elogios à personalidade sem filtros de Chaiany. “Ela tá me fazendo gostar dela. Ela é muito engraçada e gente boa”, comentou uma telespectadora. “Eu na vida. Em casa é pijama e cabelo bagunçado”, escreveu outro usuário, em tom de identificação. “A Chaiany é demais! Ela é sincera e divertida. Parabéns”, disse mais um.

Aos 25 anos, Chaiany tem uma trajetória marcada por desafios. Natural de Brasília (DF), ela foi criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, e começou a trabalhar ainda criança, aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, engravidou e deu à luz a filha Lara, o que a levou a interromper os estudos após concluir o 1º grau.

Atualmente desempregada, a sister entrou no BBB 26 com o objetivo de conquistar mais estabilidade financeira e oferecer melhores condições de vida para a filha.