CAPTEI: Mafrense Sousa ganha celebração surpresa cercado de afeto e elegância
Evento celebrou um dos nomes mais disputados do circuito social cearense
Mafrense Sousa foi surpreendido com um almoço daqueles para celebrar a nova idade ao lado de um grupo seleto de amigos. Renomado cerimonialista da cena social cearense, ele é conhecido pela criatividade, perfeccionismo e elegância dos eventos que assina, sempre disputados entre nomes da high society local.
A surpresa foi preparada por Roberta Rosalba, do Espaço Confité, grande amiga de Mafrense. Convidado para uma degustação, o cerimonialista encontrou muito mais que sabores: amigos queridos reunidos para celebrar sua trajetória, afeto e amizade.
A tarde teve décor da Triarte, buffet do Confité e sofisticada mesa posta da Villa Eliza. Na carta de bebidas, uma seleção de ouro: champagne Dom Pérignon, o português Pêra-Manca branco e um tinto da região francesa de Chablis.
O ponto alto veio na sessão parabéns, em torno do bolo da Sapore Trufado, em clima leve e cheio de good vibes. Confira os flashes de LC Moreira.