CAPTEI: Mafrense Sousa ganha celebração surpresa cercado de afeto e elegância

Mafrense Sousa foi surpreendido com um almoço daqueles para celebrar a nova idade ao lado de um grupo seleto de amigos. Renomado cerimonialista da cena social cearense, ele é conhecido pela criatividade, perfeccionismo e elegância dos eventos que assina, sempre disputados entre nomes da high society local.

Legenda: Cássio Sapori, Aléxia Fontes, Mafrense, Roberta Rosalba e Lídia Petri Foto: LC Moreira

A surpresa foi preparada por Roberta Rosalba, do Espaço Confité, grande amiga de Mafrense. Convidado para uma degustação, o cerimonialista encontrou muito mais que sabores: amigos queridos reunidos para celebrar sua trajetória, afeto e amizade.

Legenda: Aléxia Fontes, Sophia Erel, Roberta Rosalba, Lidia Petri e Juliana Azevedo Foto: LC Moreira

A tarde teve décor da Triarte, buffet do Confité e sofisticada mesa posta da Villa Eliza. Na carta de bebidas, uma seleção de ouro: champagne Dom Pérignon, o português Pêra-Manca branco e um tinto da região francesa de Chablis.

Legenda: Mafrense e Patrícia Dias Foto: LC Moreira

O ponto alto veio na sessão parabéns, em torno do bolo da Sapore Trufado, em clima leve e cheio de good vibes. Confira os flashes de LC Moreira.

Legenda: Sophia Erel e Lídia Petri Foto: LC Moreira

Legenda: Aléxia Fontes, Lídia Petri, Roberta Rosalba e Cássio Sapori Foto: LC Moreira

Legenda: Lídia Petri, Juliana Azevedo, Sophia Erel e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Erel, Roberta Rosalba, Lidia Petri e Juliana Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Um brinde ao Mafrense! Foto: LC Moreira

Legenda: Tudo pronto para receber o aniversariante Foto: LC Moreira