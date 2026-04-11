Morre ator John Nolan, tio de Christopher Nolan, aos 87 anos
A causa da morte não foi revelada.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O ator John Nolan morreu aos 87 anos, neste sábado (11). O britânico atuou na produção cinematográfica 'Batman Begins' e também ficou conhecido por participar da série 'Person of interest'.
John era tio do diretor Christopher Nolan. A morte foi divulgada pela revista "Hollywood Reporter". A causa não foi revelada.
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O britânico teve longa carreira no teatro e participou de filmes, como "Batman Begins" (2005), "Batman: O Cavaleiro das Trevas ressurge" (2012), "Seguinte" (1998) e "Dunkirk" (2017).
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