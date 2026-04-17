Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer quarta-feira (22); veja o que muda

As novas regras do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida entrem em vigor a partir da próxima quarta-feira (22), ampliando os limites de renda para até R$ 13 mil e os valores de financiamentos dos imóveis, de até R$ 600 mil.

Segundo o Governo Federal, as mudanças devem beneficiar cerca de 87,5 mil famílias com taxas de juros menores.

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O que muda?

Segundo as novas regras, os valores dos tetos da renda familiar para poder ser contemplado pelo MCMV agora serão de:

R$ 3,2 mil na faixa 1 (antes era R$ 2.850);

(antes era R$ 2.850); R$ 5 mil na faixa 2 (antes era R$ 4,7 mil);

(antes era R$ 4,7 mil); R$ 9,6 mil na faixa 3 (antes era R$ 8,6 mil);

(antes era R$ 8,6 mil); R$ 13 mil na faixa 4, que foi criada em 2025 e é voltada à classe média (antes era R$ 12 mil).

Junto às mudanças do teto de renda da faixa 1, a taxa de juros também foi alterada, saindo de 4,75% para 4,5%.

Nas duas faixas superiores (3 e 4), também houve reajuste do teto de valor dos imóveis financiados pelo programa habitacional.