CAPTEI: Legado de Edson Queiroz é celebrado com programação especial em Cascavel
Iniciativa do Memorial, celebração dos 101 anos de nascimento do industrial também reverencia o legado de Dona Yolanda Vidal Queiroz
Cascavel entrou no mood memória e legado para celebrar os 101 anos de nascimento de seu filho mais ilustre, o industrial Edson Queiroz. A Semana do Chanceler, programação especialíssima promovida pelo Memorial Edson Queiroz, reuniu familiares e autoridades. E os momentos foram registrados pelo LC Moreira. Vem conferir!
Celebreda pelo padre Marcílio Jerônimo, uma missa na Igreja Matriz abriu programação especialíssima promovida pelo Memorial Edson Queiroz.
Entre tradição e impacto social, a agenda reuniu a Escolinha de Triathlon, 50 jovens atendidos com apoio do Grupo Edson Queiroz, e o Coral do Instituto Myra Eliane. Highlight: a expo “Memórias e Afetos”, com registros inéditos do empresário além do boardroom.
O tributo também reverbera o legado de Yolanda Vidal Queiroz, que deu continuidade ao legado de inovação nos negócios após a morte do marido.
Para Igor Queiroz Barroso, neto dos homenageados membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz e neto de Edson Queiroz, os avós estavam a frente do tempo.