CAPTEI: Legado de Edson Queiroz é celebrado com programação especial em Cascavel

Cascavel entrou no mood memória e legado para celebrar os 101 anos de nascimento de seu filho mais ilustre, o industrial Edson Queiroz. A Semana do Chanceler, programação especialíssima promovida pelo Memorial Edson Queiroz, reuniu familiares e autoridades. E os momentos foram registrados pelo LC Moreira. Vem conferir!

Legenda: Prefeita de Cascavel, Ana Afifi Queiroz falou do legado e da inspiração do filho ilustre da cidade Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso relembrou trajetória arrojada do avô, sempre marcada pela inovação e dedicação ao trabalho Foto: LC Moreira

Legenda: Euler Sobreira, Jari Vieira, Adriana Helena, Randal Pompeu e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Celebreda pelo padre Marcílio Jerônimo, uma missa na Igreja Matriz abriu programação especialíssima promovida pelo Memorial Edson Queiroz.

Legenda: Coral fez apresentação em homenagem a Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Bacelar e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Entre tradição e impacto social, a agenda reuniu a Escolinha de Triathlon, 50 jovens atendidos com apoio do Grupo Edson Queiroz, e o Coral do Instituto Myra Eliane. Highlight: a expo “Memórias e Afetos”, com registros inéditos do empresário além do boardroom.

Legenda: Paula Queiroz Frota, Jacqueline Praciano e Cristina Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição reconta a trajetória de Edson Queiroz e Dona Yolanda Vidal Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rufino, ao lado da foto do casal Edson e Yolanda Queiroz Foto: LC Moreira

O tributo também reverbera o legado de Yolanda Vidal Queiroz, que deu continuidade ao legado de inovação nos negócios após a morte do marido.

Legenda: Ana Lúcia Teixeira, Jarí Vieira, Renata Jereissati, Igor Barroso e Manoela Queiroz Bacelar, Alvino Neto e Viviane Rufino Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati e Sara Queiroz Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Jovens atendidos pelo Projeto Triatleta Foto: LC Moreira

Para Igor Queiroz Barroso, neto dos homenageados membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz e neto de Edson Queiroz, os avós estavam a frente do tempo.

Legenda: Alvino Neto, Edson, Yolanda e Igor Queiroz Barroso, e Viviane Rufino Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Neto, José Alves e Vera Lúcia Foto: LC Moreira

Legenda: Cordélia, Igor Barroso, Paula Frota e Renata Queiroz Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição “Memórias e Afetos” Foto: LC Moreira