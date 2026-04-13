Kid Abelha anuncia turnê comemorativa com show em Fortaleza

A banda Kid Abelha, que consagrou músicas como 'Fixação' e 'Como eu Quero', anunciou neste domingo (12) que fará uma turnê comemorativa. Fortaleza está entre as cidades incluídas.

A banda retorna após 13 anos com a formação original: Paula Toller, George Toller e Bruno Fortunato.

O show em Fortaleza ocorre em 22 de agosto, sábado, no Centro de Formação Olímpica.

As vendas de ingressos começam nesta segunda-feira (13), às 10h, na plataforma Ticketmaster.

Também haverá venda de ingressos na Barraca Santa Praia, a partir das 11h, sem pagamento de taxa de serviço.

Os ingressos para arquibancada começam a ser vendidos por R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira). Para a pista premium, custam R$ 210 e R$ 420.

Haverá também o pacote vip, que permitirá entrada antecipada, acesso à passagem de som e kit com produtos exclusivos. O ingresso especial custara R$ 710 (meia) e R$ 920 (inteira).

RETORNO DO KID ABELHA

A turnê comemorativa 'Eu tive um sonho' terá dez shows ao redor do Brasil, realizados em arenas.

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"Não é sobre saudade. É sobre É sobre a vontade infinita de viver o presente com a mesma alegria e o mesmo astral que sempre nos uniu. Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato se reencontram como Kid Abelha para escrever um capítulo inédito, transformando o sonho de muitos na nossa realidade mais vibrante", declarou a banda.

As apresentações são de junho a outubro. Veja a lista de cidades selecionadas:

Rio de Janeiro - 12 de junho

São Paulo - 27 de junho

Belo Horizonte - 4 de julho

Salvador - 11 de julho

Brasília - 25 de julho

Recife - 8 de agosto

Fortaleza - 22 de agosto

- 22 de agosto Porto Alegre - 26 de setembro

Curitiba - 10 de outubro

Florianópolis - 17 de outubro

Kid Abelha em Fortaleza