Kid Abelha anuncia turnê comemorativa com show em Fortaleza
Banda retorna com formação original após 13 anos.
A banda Kid Abelha, que consagrou músicas como 'Fixação' e 'Como eu Quero', anunciou neste domingo (12) que fará uma turnê comemorativa. Fortaleza está entre as cidades incluídas.
A banda retorna após 13 anos com a formação original: Paula Toller, George Toller e Bruno Fortunato.
O show em Fortaleza ocorre em 22 de agosto, sábado, no Centro de Formação Olímpica.
As vendas de ingressos começam nesta segunda-feira (13), às 10h, na plataforma Ticketmaster.
Também haverá venda de ingressos na Barraca Santa Praia, a partir das 11h, sem pagamento de taxa de serviço.
Os ingressos para arquibancada começam a ser vendidos por R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira). Para a pista premium, custam R$ 210 e R$ 420.
Haverá também o pacote vip, que permitirá entrada antecipada, acesso à passagem de som e kit com produtos exclusivos. O ingresso especial custara R$ 710 (meia) e R$ 920 (inteira).
RETORNO DO KID ABELHA
A turnê comemorativa 'Eu tive um sonho' terá dez shows ao redor do Brasil, realizados em arenas.
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"Não é sobre saudade. É sobre É sobre a vontade infinita de viver o presente com a mesma alegria e o mesmo astral que sempre nos uniu. Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato se reencontram como Kid Abelha para escrever um capítulo inédito, transformando o sonho de muitos na nossa realidade mais vibrante", declarou a banda.
As apresentações são de junho a outubro. Veja a lista de cidades selecionadas:
- Rio de Janeiro - 12 de junho
- São Paulo - 27 de junho
- Belo Horizonte - 4 de julho
- Salvador - 11 de julho
- Brasília - 25 de julho
- Recife - 8 de agosto
- Fortaleza - 22 de agosto
- Porto Alegre - 26 de setembro
- Curitiba - 10 de outubro
- Florianópolis - 17 de outubro
Kid Abelha em Fortaleza
- Data: 22 de agosto
- Local: Centro de Formação Olímpica - Av. Alberto Craveiro, Castelão
- Ingressos: no site Ticketmaster e presencialmente na Barra Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343).