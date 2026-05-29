CAPTEI: Fiec reúne empresários e autoridades em noite de homenagens à indústria cearense

O tradicional Dia da Indústria reuniu nomes de destaque do empresariado cearense e autoridades no La Maison, em Fortaleza. Promovida pela Fiec, a celebração teve clima de prestígio, discursos sobre inovação e homenagens a lideranças que movimentam a economia local.
Entre os agraciados com a Medalha do Mérito Industrial estiveram Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas. Já Francisco Assis Neto recebeu a Ordem do Mérito Industrial da CNI.
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Ricardo Cavalcante, Aline Ferreira e Jade Romero
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Ricardo Cavalcante, Joaquim Caracas e Jade Romero
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Ricardo Cavalcante, Francisco Assis Neto e Jade Romero
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O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, fez um discurso marcado por defesa da indústria verde, tecnologia e qualificação profissional, além de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao empresário Marcos Dias Branco.
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Ricardo Cavalcante discursou sobre o potencial da indústria cearense e seus desafios
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Franzé Gomes, Rholden Queiroz, Romeu Aldigueri, Jade Romero, Joaquim Caracas, Aline Ferreira, Francisco Assis Neto, Ricardo Cavalcante, Gabriela Aguiar e Cid Marconi
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A vice-governadora Jade Romero, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri, e o presidente do BNB, Paulo Câmara, entre outas autoridades, prestigiaram a solenidade. Veja mais fotos da cobertura especial de LC Moreira.
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Tainah e Romeu Aldigueri, Jade Romero, Ricardo Cavalcante, Joyce e Cid Marconi
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Gabriela Aguiar e Jeritza Gurgel
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Sérgio e Mônica Aguiar
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Igor Queiroz Barroso e Patriolino Dias
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Jade Romero e Gabriela Aguiar
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Luciano Cavalcante e Beto Studart
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Victor Ximenes, Jeritza Gurgel e Inácio Aguiar
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Jeritza Gurgel Romeu e Tainah Aldigueri
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Victor Ximenes, Ala e João Alves Zenir e Alex Magalhães
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Ricardo e Rosangela Cavalcante, Teresa e Fernando Cirino Gurgel
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Laura Paiva e Maurício Filizola
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Joana D'Arc Menezes, Aline Ferreira e Eurides Menezes
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Fernando Cirino Gurgel, Waldyr Diogo e Beto Studart
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Edilmo Cunha e Gaudêncio Lucena
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Fernando Cirino Gurgel, Pio Rodrigues, Otacílio Valente e Célio Gurgel Neto
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Felipe, Fernando, Chico e Sergio Esteves
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Joaquim e Antonieta Caracas
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Everardo Oliveira, Joãozinho Fiúza e Rogério Façanha
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Guilherme, Hana, Raquel, Sônia e Francisco Assis Neto.jpg
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Gustavo Graça, José Nunes, Rita Grangeiro, Eliane Brasil, Carlos Prado e Euvaldo Bringel
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Rui Castelo Branco e Teresa Ximenes
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Sérgio Maurício e Ricardo Cavalcante
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Evandro Colares e Joãozinho Fiúza
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Cid e Joyce Marconi, Rosangela e Ricardo Cavalcante
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Paulo e Jaqueline Nóbrega
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Gabriela Aguiar, Ricardo Cavalcante e Jeritza Gurgel
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Igor Queiroz e Aline Barroso
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Aline Ferreira e Newton Guimarães Junior
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Egídio Serpa, Jeritza Gurgel, Roseane e João Medeiros e Cláudio Targino
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Luiz Carlos Queiroz, Edgar Gadelha Filho e Betinho Santos
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Jeritza Gurgel
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André Ribeiro, Eduardo Amaral e Ian Correa
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Cândido Quinderé, Fernando Cirino Gurgel, Osler e Bel Machado
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Rholden Queiroz, Ricardo Cavalcante Filho e Andrei Aguiar
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Aldenor Junior, Everardo Oliveira , Rogério Façanha e Luciano Cavalcante
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Raquel Otoch e Tarcílio Silva
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Paulo Selbarck, Carlos Maia e Francílio Dourado
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Washington Araújo e Rosngela De Francesco
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Fernando Victor e Totonho Laprovitera
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Juliano Coelho, Patrícia Colaferro, Ricardo Cavalcante e Érick Torres
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Sérgio e Mônica Melo e Jeritza Gurgel
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Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc
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