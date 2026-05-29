CAPTEI: Fiec reúne empresários e autoridades em noite de homenagens à indústria cearense

O tradicional Dia da Indústria reuniu nomes de destaque do empresariado cearense e autoridades no La Maison, em Fortaleza. Promovida pela Fiec, a celebração teve clima de prestígio, discursos sobre inovação e homenagens a lideranças que movimentam a economia local.

Entre os agraciados com a Medalha do Mérito Industrial estiveram Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas. Já Francisco Assis Neto recebeu a Ordem do Mérito Industrial da CNI.

Legenda: Ricardo Cavalcante, Aline Ferreira e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Joaquim Caracas e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Francisco Assis Neto e Jade Romero Foto: LC Moreira

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, fez um discurso marcado por defesa da indústria verde, tecnologia e qualificação profissional, além de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao empresário Marcos Dias Branco.

Legenda: Ricardo Cavalcante discursou sobre o potencial da indústria cearense e seus desafios Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes, Rholden Queiroz, Romeu Aldigueri, Jade Romero, Joaquim Caracas, Aline Ferreira, Francisco Assis Neto, Ricardo Cavalcante, Gabriela Aguiar e Cid Marconi Foto: LC Moreira

A vice-governadora Jade Romero, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri, e o presidente do BNB, Paulo Câmara, entre outas autoridades, prestigiaram a solenidade. Veja mais fotos da cobertura especial de LC Moreira.

Legenda: Tainah e Romeu Aldigueri, Jade Romero, Ricardo Cavalcante, Joyce e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Mônica Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Cavalcante e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Jeritza Gurgel e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Romeu e Tainah Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Ala e João Alves Zenir e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Rosangela Cavalcante, Teresa e Fernando Cirino Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Paiva e Maurício Filizola Foto: Captei

Legenda: Joana D'Arc Menezes, Aline Ferreira e Eurides Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino Gurgel, Waldyr Diogo e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha e Gaudêncio Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino Gurgel, Pio Rodrigues, Otacílio Valente e Célio Gurgel Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe, Fernando, Chico e Sergio Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim e Antonieta Caracas Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Oliveira, Joãozinho Fiúza e Rogério Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Hana, Raquel, Sônia e Francisco Assis Neto.jpg Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Graça, José Nunes, Rita Grangeiro, Eliane Brasil, Carlos Prado e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Castelo Branco e Teresa Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Maurício e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares e Joãozinho Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Joyce Marconi, Rosangela e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Jaqueline Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar, Ricardo Cavalcante e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Newton Guimarães Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio Serpa, Jeritza Gurgel, Roseane e João Medeiros e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos Queiroz, Edgar Gadelha Filho e Betinho Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: André Ribeiro, Eduardo Amaral e Ian Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Quinderé, Fernando Cirino Gurgel, Osler e Bel Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Ricardo Cavalcante Filho e Andrei Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Aldenor Junior, Everardo Oliveira , Rogério Façanha e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Otoch e Tarcílio Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Selbarck, Carlos Maia e Francílio Dourado Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Araújo e Rosngela De Francesco Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Victor e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano Coelho, Patrícia Colaferro, Ricardo Cavalcante e Érick Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Mônica Melo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira