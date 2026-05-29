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CAPTEI: Fiec reúne empresários e autoridades em noite de homenagens à indústria cearense

Evento celebrou os feitos de Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira, Joaquim Caracas e Francisco Assis Neto, lideranças que impulsionam a economia do Ceará

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Jade Romero, Joaquim Caracas, Aline Ferreira, Francisco Assis Neto e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

O tradicional Dia da Indústria reuniu nomes de destaque do empresariado cearense e autoridades no La Maison, em Fortaleza. Promovida pela Fiec, a celebração teve clima de prestígio, discursos sobre inovação e homenagens a lideranças que movimentam a economia local.

Entre os agraciados com a Medalha do Mérito Industrial estiveram Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas. Já Francisco Assis Neto recebeu a Ordem do Mérito Industrial da CNI.

Legenda: Ricardo Cavalcante, Aline Ferreira e Jade Romero
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Joaquim Caracas e Jade Romero
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Francisco Assis Neto e Jade Romero
Foto: LC Moreira

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, fez um discurso marcado por defesa da indústria verde, tecnologia e qualificação profissional, além de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao empresário Marcos Dias Branco.

Legenda: Ricardo Cavalcante discursou sobre o potencial da indústria cearense e seus desafios
Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes, Rholden Queiroz, Romeu Aldigueri, Jade Romero, Joaquim Caracas, Aline Ferreira, Francisco Assis Neto, Ricardo Cavalcante, Gabriela Aguiar e Cid Marconi
Foto: LC Moreira

A vice-governadora Jade Romero, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri, e o presidente do BNB, Paulo Câmara, entre outas autoridades, prestigiaram a solenidade. Veja mais fotos da cobertura especial de LC Moreira.

Legenda: Tainah e Romeu Aldigueri, Jade Romero, Ricardo Cavalcante, Joyce e Cid Marconi
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Mônica Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Patriolino Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Gabriela Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Cavalcante e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Jeritza Gurgel e Inácio Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Romeu e Tainah Aldigueri
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Ala e João Alves Zenir e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Rosangela Cavalcante, Teresa e Fernando Cirino Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Paiva e Maurício Filizola
Foto: Captei

Legenda: Joana D'Arc Menezes, Aline Ferreira e Eurides Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino Gurgel, Waldyr Diogo e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha e Gaudêncio Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino Gurgel, Pio Rodrigues, Otacílio Valente e Célio Gurgel Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe, Fernando, Chico e Sergio Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim e Antonieta Caracas
Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Oliveira, Joãozinho Fiúza e Rogério Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Hana, Raquel, Sônia e Francisco Assis Neto.jpg
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Graça, José Nunes, Rita Grangeiro, Eliane Brasil, Carlos Prado e Euvaldo Bringel
Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Castelo Branco e Teresa Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Maurício e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares e Joãozinho Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Joyce Marconi, Rosangela e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Jaqueline Nóbrega
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar, Ricardo Cavalcante e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Newton Guimarães Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio Serpa, Jeritza Gurgel, Roseane e João Medeiros e Cláudio Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos Queiroz, Edgar Gadelha Filho e Betinho Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: André Ribeiro, Eduardo Amaral e Ian Correa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Quinderé, Fernando Cirino Gurgel, Osler e Bel Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Ricardo Cavalcante Filho e Andrei Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Aldenor Junior, Everardo Oliveira , Rogério Façanha e Luciano Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Otoch e Tarcílio Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Selbarck, Carlos Maia e Francílio Dourado
Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Araújo e Rosngela De Francesco
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Victor e Totonho Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano Coelho, Patrícia Colaferro, Ricardo Cavalcante e Érick Torres
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Mônica Melo e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc
Foto: LC Moreira