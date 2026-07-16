Morre jornalista Renato Machado, aos 83 anos, no Rio de Janeiro

Morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos o jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, da TV Globo.
Segundo informação do portal g1, o jornalista faleceu na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi revelada.
Vida e carreira
Filho do médico e oficial do Exército Álvaro Dodsworth Machado e da secretária bilíngue Fernanda Mattos Machado, Renato Machado nasceu em 21 de março de 1943 no Rio de Janeiro.
Ele se formou em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e chegou a ser aprovado na prova para Diplomata do Itamaraty. No entanto, boicotou o exame de vista e encerrou esse objetivo.
Antes de ingressar no jornalismo, Renato foi ator, dublador de cinema e atuou no Teatro Oficina, em São Paulo. Em 1967, aprovado em um concurso da BBC, foi para Londres trabalhar com rádio.
De volta ao Rio de Janeiro dois anos depois, foi contratado como tradutor pelo Jornal do Brasil. Tornou-se repórter do periódico, onde permaneceu durante 14 anos, tendo assumido as funções de editor de Internacional e da revista Domingo.
Em 1982, foi contratado como repórter pela Globo, onde construiu uma carreira de mais de quatro décadas. Na emissora, atuou como correspondente internacional e repórter especial, e chegou a apresentar jornal da Globo e o RJTV. Entre 1996 e 2010, Renato Machado atuou como editor-chefe e apresentador do 'Bom Dia Brasil'.