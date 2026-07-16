Causa da morte de Sam Neill é divulgada

O ator Sam Neill, conhecido por filmes como "Jurassic Park" e "O Piano", morreu vítima de uma pneumonia, segundo informou seu agente nesta quinta-feira (16) em uma mensagem direcionada aos fãs do artista.

Neill faleceu na última segunda-feira (13), na Austrália, aos 78 anos. A causa da morte, até então, não havia sido revelada pela família.

"Conversei com a família dele e gostaria de esclarecer alguns detalhes para os seus fãs", disse Philip Grenz, representante do ator por muitos anos, em um comunicado à emissora pública Radio New Zealand.

"Sam faleceu de pneumonia. Antes de ficar doente, Sam lutou bravamente e venceu um linfoma graças a um novo tratamento chamado terapia CAR-T", afirmou. A família do ator organizará uma cerimônia privada na Nova Zelândia, disse o agente.

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Novos projetos

Grenz ainda afirmou que Neill filmou quatro projetos durante o último ano, que serão lançados nos "próximos meses".

O ator, que interpretou o paleontólogo Alan Grant no sucesso de 1993 'Jurassic Park', dirigido por Steven Spielberg, revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio três.

No início do ano, no entanto, ele afirmou que estava livre do câncer graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico.

Nascido na Irlanda do Norte em 1947, o ator se mudou para a Nova Zelândia na infância. Além da carreira no cinema, ele também administrava vinhedos na região de Central Otago, na Nova Zelândia.