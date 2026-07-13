Morre aos 78 anos Sam Neill, ator de 'Jurassic Park'

Astro anunciou em abril estar livre do câncer que enfrentava.

Escrito por Redação e AFP
13 de Julho de 2026 - 06:47 (Atualizado às 07:46)
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Legenda: De acordo com a família, a morte de Neill aconteceu de forma inesperada.
Foto: ANDER GILLENEA / AFP.

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido por seu papel nos filmes da franquia 'Jurassic Park', morreu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, na Austrália. Segundo nota da família, a morte do astro foi "repentina e inesperada". A causa, no entanto, não foi revelada. 

"Sam estava cercado por sua família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda sua vida", afirma o comunicado. O ator havia anunciado em abril que seu câncer estava em remissão.

O ator revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio três. Há alguns meses, no entanto, ele afirmou que estava livre do câncer graças a uma terapia que modificou seu sistema imunológico.

O comunicado da família indicou que Neill permaneceu "livre do câncer". "A perda foi repentina e inesperada, mas abençoada pelo fato de que Sam continuou livre do câncer", disse a nota.

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Carreira

A carreira de Neill começou na década de 1970 e incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série da Netflix Peaky Blinders e os filmes "A Caçada ao Outubro Vermelho" (1990) e "O Piano" (1993).

O astro interpretou o paleontólogo Alan Grant no sucesso de 1993 'Jurassic Park', dirigido por Steven Spielberg, e acabou retornando para mais dois filmes da franquia: Jurassic Park III (2001), e Jurassic World Dominion (2022)

Sam Neill também administrava vinhedos na região de Central Otago, na Nova Zelândia.

 

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