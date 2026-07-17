Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado na quinta-feira (16), para tratar uma pneumonia. Em nota, a assessoria do artista detalhou que essa intercorrência é considerada comum em seu atual quadro de saúde.

O artista radicado em Minas Gerais convive com a Demência por Corpos de Lewy (DCL). Milton deve receber alta nos próximos dias e seguir com tratamento domiciliar.

"Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", diz publicação nas redes do artista.

Legenda: A assessoria do cantor escreveu uma nota oficial. Foto: Reprodução/Instagram.

Diagnóstico de Demência por Corpos de Lewy

Em outubro de 2025, Milton Nascimento foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL). Esse é o terceiro tipo mais comum de demência, que pode causar alterações no humor e no comportamento.

Além disso, os pacientes também podem apresentar dificuldade de movimento e de pensamento. Essa doença se assemelha ao Alzheimer, na questão mental, e ao Parkinson, na parte motora.

Anteriormente, o cantor já tinha recebido o diagnóstico de Parkinson.

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Despedida dos palcos

Devido ao seu estado de saúde, Milton fez a grande despedida dos palcos em novembro de 2022. Após a aposentadoria, o cantor tem passado tempo com a família e amigos.

Desde que se afastou dos palcos, Milton participou de poucas apresentações, entre elas o último show da carreira do Skank e uma participação especial em um show do Coldplay no Brasil, ambos em 2023.