Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado na quinta-feira (16), para tratar uma pneumonia. Em nota, a assessoria do artista detalhou que essa intercorrência é considerada comum em seu atual quadro de saúde.
O artista radicado em Minas Gerais convive com a Demência por Corpos de Lewy (DCL). Milton deve receber alta nos próximos dias e seguir com tratamento domiciliar.
"Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", diz publicação nas redes do artista.
Diagnóstico de Demência por Corpos de Lewy
Em outubro de 2025, Milton Nascimento foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL). Esse é o terceiro tipo mais comum de demência, que pode causar alterações no humor e no comportamento.
Além disso, os pacientes também podem apresentar dificuldade de movimento e de pensamento. Essa doença se assemelha ao Alzheimer, na questão mental, e ao Parkinson, na parte motora.
Anteriormente, o cantor já tinha recebido o diagnóstico de Parkinson.
Despedida dos palcos
Devido ao seu estado de saúde, Milton fez a grande despedida dos palcos em novembro de 2022. Após a aposentadoria, o cantor tem passado tempo com a família e amigos.
Desde que se afastou dos palcos, Milton participou de poucas apresentações, entre elas o último show da carreira do Skank e uma participação especial em um show do Coldplay no Brasil, ambos em 2023.