Romeiro piauiense caminha 510 km até Canindé para agradecer graça de São Francisco

"Graças a Deus e São Francisco". Com nome de santo, o agricultor piauiense Francisco Elizeu de Oliveira Sobrinho, de 40 anos, trilha 510 km de fé, há alguns anos, entre a cidade de José de Freitas, no Piauí, e a Basílica Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, no Ceará.

"Essa minha promessa surgiu em 2010, quando precisei fazer uma cirurgia no olho. Apeguei-me a São Francisco e, se a cirurgia desse certo, eu viria 10 vezes a Canindé caminhando", contou o romeiro.

Elizeu contou que o pedido foi atendido, "graças a Deus e São Francisco". Com o resultado, no mesmo ano, ele iniciou o planejamento para cumprir a promessa.

Ao todo, foram oito anos organizando a romaria. Foram recrutados para a missão um carro de apoio e quatro amigos.

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SEIS DE DEZ

O romeiro está em sua sexta caminhada a Canindé. Atualmente, ele trilha o caminho ao lado do primo, que também se chama Elizeu. No dia 3 de julho, os dois saíram do interior do Piauí durante a tarde.

O religioso contou que fez a caminhada em 2018, mas não foi a Canindé entre 2019 e 2021 por causa da pandemia.

Retomou sozinho em 2022, acompanhado de um colega em 2023, sozinho novamente em 2024 e 2025, e, neste ano, está fazendo o trajeto ao lado do primo.

Além das caminhadas, o romeiro colocou outros meios de locomoção em suas viagens: moto e bicicleta. Em dezembro, ele chega ao Santuário de São Francisco das Chagas de bicicleta; em janeiro, para iniciar o ano, pilota uma moto até o destino.

Andando, Elizeu disse que já conseguiu fazer o trajeto duas vezes em oito dias e as outras quatro vezes em dez dias.

RETORNO

Legenda: O trajeto feito por Elizeu tem cerca de 510 km. Foto: Google Maps.

Em casa, a esposa, Maria Clara, o espera ao lado de Anastácia, de 6 anos, e Kiara, que nasceu há 10 meses.

"O retorno para casa será de moto. Estão vindo uns colegas da gente pegar e vêm buscar a gente no sábado, porém ainda vou pedalar aqui em Canindé [...] segunda-feira, estarei retornando para casa", contou o romeiro.

A volta também será de agradecimento. Elizeu contou que passará em cada casa que o acolheu durante a romaria, para agradecer a ajuda que recebeu.

"É um sentimento de gratidão a Deus por tudo, um sentimento de realizar mais um ano, entregar minha promessa mais um ano, um sentimento de fé, de devoção, de experiência de vida”, concluiu o romeiro.