"A voz que acompanha o cearense": Verdinha celebra 70 anos com nova campanha e ações especiais

Há sete décadas, a Verdinha acompanha o dia a dia dos cearenses, narrando fatos que marcaram gerações, levando informação de credibilidade, prestação de serviço, esporte e entretenimento para milhares de ouvintes.

Neste 16 de julho, a emissora comemora 70 anos de história reafirmando o protagonismo conquistado na comunicação do Estado e iniciando um novo ciclo de fortalecimento da marca, marcado por investimentos em inovação e por uma campanha que celebra sua conexão com o público.

Com o mote "Verdinha 70 anos: A voz que acompanha o cearense", a campanha celebra uma trajetória construída pela proximidade com os ouvintes e pela capacidade de evoluir sem perder sua essência.

Ao longo de sete décadas, a emissora consolidou uma relação de confiança com a população, tornando-se referência na cobertura dos principais acontecimentos do Ceará e presença constante na rotina de diferentes gerações.

"Celebrar os 70 anos da Verdinha é reconhecer uma história construída diariamente ao lado dos cearenses. Ao longo dessas sete décadas, acompanhamos as principais transformações do Estado, sempre com o compromisso de informar com credibilidade, prestar serviço e estar próximos dos nossos ouvintes.", destaca o diretor superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy Filho.

Ações especiais

Como parte das comemorações, a rádio preparou uma série de ações que aproximam a marca do público e do mercado.

Nos dias 16 e 17 de julho, a Embaixadinha Verdinha B2B ganha uma edição especial de aniversário, levando a equipe da emissora para visitas-surpresa a empresas e parceiros comerciais.

A iniciativa, que estreou durante a Copa do Mundo de 2026, promove experiências, gera conteúdo espontâneo e fortalece o relacionamento com clientes.

A programação comemorativa continua no próximo mês com ativações em pontos estratégicos de Fortaleza, quando promotores da rádio estarão nas ruas distribuindo brindes personalizados e interagindo diretamente com o público.

As celebrações incluem ainda um evento institucional no Auditório Yolanda Queiroz, reunindo parceiros comerciais, convidados e representantes do mercado para homenagear a trajetória da emissora e reconhecer aqueles que contribuíram para a construção de sua história ao longo dessas sete décadas.

A gerente de Marketing e Inovação do Sistema Verdes Mares, Arenusa Goulart, explica que a campanha traduz a relação de proximidade que a rádio construiu com seu público ao longo da história.

"Pensamos em ações que levassem essa celebração para além da programação, aproximando ainda mais a marca dos ouvintes, dos parceiros e do mercado. É uma homenagem ao passado, mas também um convite para que todos façam parte dos próximos capítulos da Verdinha”, ressalta.

Conheça o Sistema Verdes Mares

O Sistema Verdes Mares foi criado em 1960 e é um dos mais sólidos e completos conglomerados de mídia do país, pertencente ao Grupo Edson Queiroz.

Formado pela TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri, portal Diário do Nordeste, TV Diário, Verdinha FM, FM 93, Recife FM, de Pernambuco, portal G1 Ceará, e GE Ceará, o grupo se consolida pela qualidade do conteúdo e pela abrangência de sua rede de transmissão, estando presente em todos os municípios do estado do Ceará.

Desde 2018, o SVM funciona em uma redação integrada, reunindo todo o jornalismo do grupo, materializando um projeto pioneiro no Brasil que o coloca na vanguarda da imprensa mundial e representa um marco no jornalismo da América Latina.

Conheça O GEQ

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz está presente em diversos momentos da vida dos brasileiros, com um portfólio diversificado que inclui energia (Nacional Gás), eletrodomésticos (Esmaltec), bebidas não alcoólicas (Minalba Brasil) e comunicação (Sistema Verdes Mares).

Com mais de 9 mil colaboradores, o grupo mantém uma cultura de ética, inovação e compromisso com o desenvolvimento do país. Em 2025, celebramos o centenário de Edson Queiroz, fortalecendo a conexão do legado do fundador com o futuro.