Semana do Chanceler Edson Queiroz tem cultura, esporte e educação em Cascavel

Lançamento de exposição, oficina, roda de conversa, palestra: Cascavel estará aquecida de bons acontecimentos entre os dias 15 e 18 de abril. É quando acontece a Semana do Chanceler Edson Queiroz, evento para homenagear vida, trajetória e contribuições de um dos grandes nomes do empreendedorismo nacional.

No evento – sediado na cidade natal do industrial, Região Metropolitana de Fortaleza – Edson Queiroz é lembrado pelo pioneirismo e dedicação ao desenvolvimento empresarial e educacional do país. A programação reflete essa maestria ao investir em várias atividades cujo intuito é fazer pensar e reviver alguns dos maiores ensinamentos deixados por ele.

Tudo começa, no dia 15, com missa em ação de graças pela trajetória do chanceler, na Igreja Matriz de Cascavel. A cerimônia será presidida por padre Marcílio Jerônimo, pároco de Cascavel. Na mesma noite, haverá lançamento da exposição “Memórias e Afetos: Edson Queiroz”, com curadoria de Jari Vieira.

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Na quinta-feira (16), às 9h, participantes serão convidados a colocar a “mão na massa” ao integrar a oficina de escrita criativa com a escritora, professora e pesquisadora Angelina Ribeiro. Por sua vez, às 14h, haverá a roda de conversa “Edson Queiroz: um cascavelense à frente de seu tempo”, com Alvino Netto, guardião do Memorial dedicado ao chanceler.

Para fechar o dia, às 19h, a palestra “Empreender e fazer seu negócio acontecer” terá à frente Tiago Guimarães, coordenador geral da FAJECE e diretor-presidente da Bugaboo Studio. Todos os momentos estão com inscrições abertas pelo Sympla.

Cinema e corrida

A programação segue, na sexta (17), com Cine Pipoca para crianças de escolas públicas e privadas. Na ocasião, serão exibidos os filmes “Lucicreide Vai pra Marte” ou “Divertidamente”, ambos com classificação livre, conforme disponibilidade. As instituições poderão escolher o filme junto ao Memorial no momento do agendamento.

Legenda: Maior parte das atividades acontecerá no Memorial Edson Queiroz. Foto: Ismael Soares.

Para finalizar, no sábado (18), dois instantes colocarão o corpo em movimento: às 16h, acontece a 5ª Corrida de Rua do Memorial Edson Queiroz – com inscrição a R$ 50 e kit com camisa oficial, número de peito, medalha finisher, além de troféus do 1º ao 5º lugar nas categorias masculino e feminino, além da categoria PCD.

Por sua vez, às 17h30, será a vez dos pequenos colocarem os talentos à prova na quarta edição da Corridinha do Memorial Edson Queiroz. A brincadeira é destinada a crianças de 0 a 14 anos, e deve reunir toda a família.

Veja a programação completa:

Quarta-feira (15/04)

18h – Missa em ação de graças pela trajetória do chanceler Edson Queiroz, na Igreja Matriz de Cascavel, celebrada pelo padre Marcílio Jerônimo, pároco da cidade;

19h – Lançamento da exposição Memórias e Afetos: Edson Queiroz, com curadoria de Jari Vieira.

Quinta-feira (16/04)

09h – Oficina de Escrita Criativa, com a escritora, professora e pesquisadora Angelina Ribeiro (com certificado de 2h). Inscrição neste link.

14h – Roda de conversa “Edson Queiroz: um cascavelense à frente de seu tempo”, com Alvino Netto, guardião do Memorial

19h – Palestra “Empreender e fazer seu negócio acontecer”, com Tiago Guimarães, coordenador geral da FAJECE e diretor-presidente da Bugaboo Studio (com certificado de 2h). Local: Memorial Edson Queiroz. Inscrição neste link.

Sexta-feira (17/04)

Cine Pipoca para crianças das escolas. Escolas públicas e privadas poderão escolher o filme no momento do agendamento, junto ao Memorial Edson Queiroz pelo telefone (85) 98714-7344. As exibições acontecerão no próprio Memorial.

Sábado (18/04)

16h – 5ª Corrida de Rua do Memorial Edson Queiroz – Rua Crispin Teixeira, Centro, Cascavel. Inscrição: R$ 50. Kit do atleta: camisa oficial, número de peito e medalha finisher

Premiação: troféus do 1º ao 5º lugar (3 km e 6 km), nas categorias masculino e feminino (local e visitante), além da categoria PCD (conforme regulamento). Inscrições neste link.

17h30 – 4ª Corridinha do Memorial Edson Queiroz (para crianças de 0 a 14 anos.