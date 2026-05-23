CAPTEI: Normatel inaugura nova unidade na Aldeota em manhã de festa e futebol

A Normatel abriu as portas de sua nova unidade na Aldeota, na esquina da Avenida Rui Barbosa com a Rua Costa Barros. Para celebrar, reuniu clientes, parceiros e amigos em uma manhã marcada por música, interação e clima de futebol.

Legenda: O corte da fita: uma nova Normatel na cidade Foto: LC Moreira

Com conceito de loja de proximidade, o espaço chega com 600 metros quadrados de área de vendas e mais de 6 mil produtos para pronta entrega.

Legenda: Cláudio Brasil, Antônio José, Paulo e Junior Mello Foto: LC Moreira

A inauguração contou com os mascotes do Fortaleza e do Ceará, além da presença do radialista Gomes Farias. O radialista e apresentador Gleudson Rosa também marcou presença.

Legenda: Gomes Farias e João Inácio Junior, com os mascotes Vovô, Juba e Stella Foto: LC Moreira

No comando da celebração, João Inácio Jr colocou os convidados para acompanhar seu já conhecido passinho viral. Confira mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Antônio José Mello e João Inácio Júnior Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Antônio José Mello e Gleudson Rosa Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José, Junior e Paulo Mello e Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares, Cláudio Brasil, Junior Mello e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Brasil e João Inácio Júnior Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Mello também aprendeu o passo de João Inácio Júnior Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuella Freire, Jennifer Castro, Antônio José Mello, Ana Cintia Rebouças e Camila Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Mello, Kácio Costa, Hugo Magalhães, Odilardo Oliveira e Vinicius Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Guerra, Antônio José Mello e Lucas César Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares, Henrique Brasil e Antônio José Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Braga, Márcia Feitosa, Antônio José Mello e Gleudson Rosa Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Lima, Maria Helena Xavier e Sulamita Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: João Inácio Júnior e Renata Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Philomeno Bisneto e Vozão Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Mello Foto: LC Moreira