CAPTEI: Normatel inaugura nova unidade na Aldeota em manhã de festa e futebol

A Normatel abriu as portas de sua nova unidade na Aldeota, na esquina da Avenida Rui Barbosa com a Rua Costa Barros. Para celebrar, reuniu clientes, parceiros e amigos em uma manhã marcada por música, interação e clima de futebol.
Com conceito de loja de proximidade, o espaço chega com 600 metros quadrados de área de vendas e mais de 6 mil produtos para pronta entrega.
A inauguração contou com os mascotes do Fortaleza e do Ceará, além da presença do radialista Gomes Farias. O radialista e apresentador Gleudson Rosa também marcou presença.
No comando da celebração, João Inácio Jr colocou os convidados para acompanhar seu já conhecido passinho viral. Confira mais fotos de LC Moreira.