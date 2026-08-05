Ônibus automático começa a circular nas ruas de Fortaleza; veja como vai funcionar

Os veículos irão circular de forma experimental por diversas linhas da Cidade.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 20:54
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Legenda: O ônibus teste apresenta uma identidade visual exclusiva, com a carroceria pintada inteiramente na cor cinza.
Foto: Reprodução/Etufor.

Um novo modelo de ônibus automático começará a circular em Fortaleza a partir da próxima semana. Os veículos irão circular de forma experimental por diversas linhas da cidade.

A operação será conduzida inicialmente pela empresa São José, que atua predominantemente em bairros das Regionais 4 e 5 de Fortaleza, como Parangaba e Siqueira.

Mas nada muda no trajeto para os passageiros. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o novo veículo é equipado com ar-condicionado, e os itinerários e horários das linhas permanecerão iguais.

A fase de testes terá a duração total de quatro meses. Nesse período, as empresas que operam os coletivos da Capital irão analisar "a viabilidade técnica e as vantagens operacionais" desse modelo tecnológico de transporte.

"O desempenho do veículo será monitorado de perto para medir a eficiência em condições reais de tráfego. Para garantir uma análise completa em diferentes cenários e demandas de passageiros, o ônibus não ficará restrito a um único trajeto, sendo escalado para rodar em diversas linhas ao longo de todo o cronograma experimental", detalhou a Etufor.

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Tecnologia e mais conforto aos passageiros

Equipado com câmbio automatizado, esse ônibus dispensa o uso de embreagem, exigindo menor esforço do motorista. Além disso, a tecnologia tende a render melhor o combustível, reduzir a emissão de gases poluentes e gerar melhor rendimento do ar-condicionado.

"A expectativa é de que, caso o ônibus automático se mostre mais efetivo e contribua para otimizar o funcionamento do transporte de Fortaleza, ele seja priorizado pelas empresas concessionárias no processo de renovação da frota da cidade", esclareceu a Etufor.

Para diferenciar da frota tradicional que já atua na Cidade, o ônibus teste apresenta uma identidade visual exclusiva, com a carroceria pintada inteiramente na cor cinza.

Por meio do aplicativo Meu Ônibus, os passageiros podem acessar informações sobre horários e itinerários das linhas de ônibus da capital. O app pode ser baixado gratuitamente em dispositivos Android ou iOS.

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