O que falta para o Ceará atingir 100% das escolas estaduais em tempo integral

Falta pouco para o Ceará universalizar o ensino integral no Estado. Essa, pelo menos, é a perspectiva da Secretaria da Educação (Seduc) para o segundo semestre do ano letivo de 2026, iniciado na última segunda-feira (3). Em visita à EEMTI Almirante Tamandaré, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, para evento de boas-vindas, a titular da Pasta, Jucineide Fernandes, anunciou que mais de 90% das escolas da rede estadual já se enquadram nessa categoria.

“Já cumprimos a meta do novo Plano Nacional da Educação, inclusive. A meta do Brasil para 2036 é que 65% das escolas e 55% da matrícula estejam em tempo integral. Aqui no Ceará, estamos construindo mais de 100 escolas para garantir a universalização nos municípios e unidades onde ela ainda não aconteceu”, dimensionou.

Das 778 unidades de ensino da rede pública estadual, 625 são escolas em tempo integral, distribuídas em várias categorias – a exemplo de escolas militares, quilombolas e institutos. Do total de unidades escolares da rede, apenas 698 podem se tornar de tempo integral, ou seja, restam 73 unidades serem concluídas para universalizar o modelo.

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Outro grupo de 80 escolas, sendo 34 Centros de Educação de Jovens e Adultos (Cejas), 44 indígenas, uma que abriga a matrícula das unidades prisionais e um Instituto de Educação, não são incluídas no cálculo do tempo integral por adotarem modelo pedagógico diferente.

Por isso mesmo, o cálculo do percentual para chegar a 90% das escolas é feito a partir do total de 698 escolas comparado à quantidade atual de escolas em tempo integral, que é 625.

Além da entrega das novas escolas, o foco desta segunda etapa letiva do ano, de acordo com ela, é organizar a rede para garantir que cada um dos mais de 370 mil estudantes do ensino estadual, distribuídos em mais de 800 escolas, seja contemplado com a política pública. A previsão da secretária é iniciar o ano letivo de 2027 com 100% das instituições em tempo integral.

Quais serão as ações de preparação para o Enem?

Outro destaque do planejamento para o novo semestre é a preparação para o Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem), com “metas audaciosas” a cumprir, conforme a secretária. Se, nos últimos três anos e meio de gestão, mais de 74 mil estudantes do ensino público estadual ingressaram no Ensino Superior, a meta apenas para 2026 é de 30 mil estudantes.

Para isso, promete, haverá investimento em simulados; análise de matriz curricular, a fim de adequar conteúdos ao que é mais frequente na prova; incentivo à leitura; momentos formativos com professores, por meio do Seminário Docentes; entre outras ações de motivação. Serão mais de 50 aulões em todas as regiões cearenses até a realização do exame – aplicado em 8 e 15 de novembro deste ano.

Legenda: De acordo com Secretária da Educação, preparação para Enem neste segundo semestre terá “metas audaciosas” a cumprir. Foto: Fabiane de Paula.

“O Enem e os vestibulares das universidades estaduais são muito importantes pra que os estudantes possam continuar a trajetória escolar após a educação básica e o Ensino Médio”, situa Jucineide.

“Temos também nossa avaliação, o Spaece [Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará]. Teremos um mês de agosto com programação voltada para os estudantes, o Agosto do Aluno, com programações, visitas, incentivo às artes e fortalecimento de todas as competências”.

Mudanças no Enem, adequação no Ceará

A partir da inclusão do Enem no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em março deste ano – além de principal porta de entrada na Educação Superior no Brasil, o exame agora terá função de avaliar competências e habilidades esperadas para o fim da educação básica – a secretária explica que 2026 será um ano-base para coleta de dados.

Não sem motivo, trabalhos das próximas 14 semanas até o concurso já foram alinhados e orientados com todo o corpo docente a fim de sedimentar as atividades.

Se, conforme Jucineide, o Ceará foi o Estado brasileiro com o maior número de inscritos na prova do ano passado, com 80% de participação estudantil, a perspectiva atual é de aperfeiçoamento da estatística por meio de priorização à proficiência dos estudantes.

Legenda: Plano Estadual de Educação está com equipes formadas e repassando orientações aos municípios. Foto: Fabiane de Paula.

Ações de prevenção ao bullying

Por fim, outro dos pontos tratados pela secretária diz respeito às ações de prevenção ao bullying nas escolas. Na última semana, uma estudante de 11 anos morreu em Fortaleza após sofrer episódios dessa natureza no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB). Até uma transferência escolar foi solicitada pelos pais após tomarem conhecimento dos relatos de violência.

Legenda: Secretária da Educação do Ceará em evento de abertura do segundo semestre do ano letivo, no Jangurussu: foco no Enem e combate ao bullying. Foto: Fabiane de Paula.

Jucineide sublinha que a Seduc criou uma nova secretaria executiva, de Equidade e Direitos Humanos, para, entre outras funções, combater o bullying e o cyberbullying escolar.

“Também aderimos a um projeto do Ministério da Educação, ‘Escola que Protege’, por meio de um trabalho de mediação de conflitos, ciclos de reconstrução de paz e orientações aos estudantes por meio do componente curricular Formação para a Cidadania; temos escolas com selo Antirracista; ou seja, são muitas ações para que cada estudante compreenda que os colegas são seres individuais e diversos”. Jucineide Fernandes Secretária de Educação do Ceará

Para além do tema, a secretária anunciou ainda que, nesta semana, iniciará a entrega de tablets a estudantes do 1º ano do Ensino Médio – algo que deve finalizar entre agosto e setembro, totalizando 100 mil aparelhos; e que, nos próximos 15 dias, deverá ser lançado o edital do concurso para professores da rede estadual.

Este foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em fevereiro deste ano. O projeto de lei cria dois mil cargos de professores efetivos da rede pública estadual. Além das vagas de magistério, o PL 09/2026 cria 105 cargos de Direção e Assessoramento Superior, como diretores e coordenadores, com caráter comissionado. Ambas as funções estarão ligadas à Seduc-CE.