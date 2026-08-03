Carro capota na BR-222, em Sobral, e motorista fica ferido

Ocorrência foi atendida pela PRF, e o estado de saúde do motorista é considerado estável.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 12:16
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Legenda: Não há atualização sobre estado de saúde do condutor, mas os ferimentos foram leves.
Foto: Reprodução.

O motorista de um carro ficou ferido após capotar o veículo no km 220 da BR-222, no município de Sobral, zona norte do Ceará, nas proximidades do Triângulo de Santana. 

O sinistro de trânsito foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 22h40 e envolveu um veículo Ford/Ka. No automóvel havia apenas o condutor, que sofreu lesões leves.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar atendimento à vítima.

As informações divulgadas até o momento são preliminares. As demais circunstâncias do sinistro serão objeto do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).
 

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