Carro capota na BR-222, em Sobral, e motorista fica ferido

O motorista de um carro ficou ferido após capotar o veículo no km 220 da BR-222, no município de Sobral, zona norte do Ceará, nas proximidades do Triângulo de Santana.

O sinistro de trânsito foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 22h40 e envolveu um veículo Ford/Ka. No automóvel havia apenas o condutor, que sofreu lesões leves.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar atendimento à vítima.

As informações divulgadas até o momento são preliminares. As demais circunstâncias do sinistro serão objeto do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).

