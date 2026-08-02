UFCA terá 10 novos cursos de graduação e 4 podem ser ofertados já em 2027; veja quais

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) deverá ampliar sua oferta de graduações a partir de 2027, com a criação de 10 novos cursos, entre eles Fonoaudiologia, Inteligência Artificial e Terapia Ocupacional.

As formações integram um conjunto de projetos apresentados pela instituição ao programa Universidades Transformadoras, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) voltada à expansão de cursos alinhados às demandas sociais e tecnológicas.

Ao todo, a UFCA submeteu 16 propostas de novos cursos ao programa federal. Destas, 10 foram aprovadas e receberão apoio do MEC por meio da concessão de códigos de vaga destinados à futura contratação de docentes.

Embora a universidade tenha autonomia para criar graduações independentemente do programa, a participação na iniciativa garante à instituição acesso a esses códigos, fundamentais para a estruturação dos novos cursos.

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Entre os projetos contemplados estão cinco graduações para o campus de Juazeiro do Norte:

Arquitetura e Urbanismo

Ciência de Dados para Negócios

Engenharia de Computação

Inteligência Artificial

Pedagogia Bilíngue (Libras-Português).

No campus de Barbalha, os cursos aprovados foram Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.

Já o campus de Brejo Santo contará com a Licenciatura Intercultural Indígena, enquanto o campus de Icó terá um novo curso ainda a ser definido.

Segundo a UFCA, a instituição avalia duas possibilidades para marcar a retomada da oferta de cursos presenciais em Icó: Engenharia de Energia ou Direito. Atualmente, o campus abriga o Centro de Educação a Distância (Cead) e funciona como polo de atividades presenciais dos cursos ofertados na modalidade EaD.

Os cursos de Licenciatura Intercultural Indígena, em Brejo Santo, e de Pedagogia Bilíngue, em Juazeiro do Norte, deverão iniciar suas atividades em regime de temporalidade programada, sendo ofertados de forma sazonal conforme a demanda local.

Apesar desse formato inicial, a universidade não descarta a possibilidade de transformar essas graduações em cursos permanentes no futuro, caso haja necessidade e viabilidade acadêmica.

Atividades podem começar em 2027

Entre os cursos previstos para começar em 2027, Terapia Ocupacional e Inteligência Artificial já foram oficialmente criados pelo Conselho Universitário (Consuni/UFCA).

O curso de Fonoaudiologia já recebeu aprovação no colegiado da Faculdade de Medicina (Famed/UFCA) e deverá, em breve, ser encaminhado ao Consuni para conclusão do processo de criação.

Também está previsto para 2027 o início das atividades da Licenciatura em Cinema e Audiovisual, aprovada anteriormente pelo Conselho Universitário. O curso, no entanto, não participou do Programa Universidades Transformadoras em razão de "restrições temáticas" previstas no edital.

A inclusão dessas novas graduações no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ainda depende da conclusão dos trâmites administrativos internos da universidade e das etapas de homologação junto ao Ministério da Educação.

Os três cursos contemplados pelo programa e previstos para 2027 – Terapia Ocupacional, Inteligência Artificial e Fonoaudiologia – receberão, juntos, 24 novos códigos de vaga para contratação de professores. A expectativa é de que o MEC encaminhe esses códigos ainda em 2026.

Além disso, outros 69 códigos de vaga foram destinados aos demais cursos aprovados pela UFCA no Programa Universidades Transformadoras. Desse total, 60 deverão ser liberados em 2027 e nove em 2028. A universidade também informou que já recebeu outros dez códigos de vaga negociados diretamente com o MEC.

De acordo com a instituição, os códigos de vaga são identificadores de cargos públicos que permitem a abertura de concursos para contratação de docentes nas universidades federais, sendo considerados essenciais para a implantação das novas graduações.

A definição das propostas enviadas ao MEC teve como base estudos internos realizados pela UFCA, especialmente por meio do projeto Farol.

Coordenada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan), a iniciativa reuniu indicadores acadêmicos e consultas à comunidade universitária para orientar a criação de cursos alinhados às necessidades da região e ao planejamento institucional.