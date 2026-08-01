Oito postos de saúde estarão abertos para vacinação em Fortaleza neste domingo (2)

Oito postos de saúde estarão abertos para vacinação neste domingo (2) em Fortaleza. O horário de funcionamento das unidades será de 8h às 16h30 ou até 17h, de acordo com a unidade.

Seis desses postos ofertarão, além da vacinação, os serviços de Atenção Primária à Saúde, como a distribuição de medicamentos e atendimento para casos de síndromes gripais.

Em dois deles, haverá exclusivamente a aplicação de imunizantes: os postos de saúde Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Geraldo Madeira Sobrinho, no bairro São João do Tauape, das 8h às 16h30.

Pessoas que necessitem de atendimento de urgência devem procurar uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que funcionam 24 horas por dia.

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Postos abertos para serviços diversos:

Regional de Saúde I: Fernando Façanha – Rua Rio Tocantins, S/N - Jardim Iracema

Fernando Façanha – Rua Rio Tocantins, S/N - Jardim Iracema

Regional de Saúde II: Fátima Maria Quezado Fernandes – Av. Carlos Jereissati, 139 - Praia do Futuro

Fátima Maria Quezado Fernandes – Av. Carlos Jereissati, 139 - Praia do Futuro

Regional de Saúde III: Eliézer Studart – Rua Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes

Eliézer Studart – Rua Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes

Regional de Saúde IV: Raimundo Pontes – Rua Damasceno Girão, 2045 - Jardim América

Raimundo Pontes – Rua Damasceno Girão, 2045 - Jardim América

Regional de Saúde V: Maciel de Brito – Rua 602, 02 - Conjunto Ceará

Maciel de Brito – Rua 602, 02 - Conjunto Ceará

Regional de Saúde VI: Osmar Viana – Av. Chiquinha Gonzaga, S/N - Jangurussu (Maria Tomásia)

Postos abertos exclusivamente para vacinação: