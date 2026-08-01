Crato ganhará 2ª réplica oficial da Capela das Aparições de Fátima no mundo

Uma segunda réplica oficial da Capela das Aparições, localizada na cidade de Fátima, em Portugal, poderá ser construída no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, em solo cearense. A informação foi confirmada pelo reitor do santuário, padre Ricardo Pereira, no último sábado (25).

A primeira réplica oficialmente autorizada da capela está localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Segundo detalhes confirmados pelo reitor do santuário cearense, a capela será uma extensão da Cova da Iria, em Fátima, o que deve fortalecer os laços entre os dois santuários.

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A Capelinha das Aparições original foi construída em 1919, em resposta a um pedido atribuído a Nossa Senhora de um altar em homenagem à santa.

Fortalecimento do turismo religioso na região

A nova capela, inclusive, deve fortalecer a região como destino de peregrinação. No Crato, por exemplo, o maior monumento dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Fátima do mundo foi reinaugurado em novembro de 2025.

Enquanto isso, o circuito do turismo religioso do Cariri ainda conta com espaços como o Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e o Complexo da Beata Benigna, em Santana do Cariri.