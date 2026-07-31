Linha de ônibus 043 volta a atender terminal da Parangaba após ampliação de rota

Mudança criará ligação direta entre os terminais Conjunto Ceará e Parangaba, em Fortaleza.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 11:28
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Legenda: Mudança deve beneficiar moradores dos bairros Henrique Jorge, Autran Nunes, Genibaú e adjacências.
Foto: Marcos Moura/Divulgação/Etufor.

O itinerário da linha 043 - Conjunto Ceará/Fernandes Távora/Lagoa será ampliado a partir da próxima segunda-feira (3) e passará a atender o Terminal da Parangaba, em Fortaleza. A mudança, apontou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), vai oferecer uma ligação entre o Conjunto Ceará e a Parangaba sem necessidade de troca de ônibus no Terminal Lagoa.

A Prefeitura de Fortaleza reforçou que a decisão foi baseada em uma pesquisa da Etufor, previamente conduzida entre passageiros do Terminal Lagoa. 

O levantamento, então, identificou que a maioria dos usuários que desembarcavam da linha 043 seguia em direção ao Terminal Parangaba. Dessa forma, a ampliação se mostrou necessária para atender à demanda. 

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A expectativa é de que a mudança beneficie moradores dos bairros Henrique Jorge, Autran Nunes, Genibaú e adjacências.

Antes encerrado no Terminal Lagoa, o itinerário do coletivo seguirá, com embarque e desembarque, até o Terminal Parangaba. 

Com a mudança, a nomenclatura da linha será alterada para Conjunto Ceará/Fernandes Távora/Lagoa/Parangaba. A última vez que a linha fez ligação com a Parangaba na década de 1990, época em que ocorreu a reorganização da rede de transporte.

Rerforço na frota de ônibus

Além da mudança na ampliação do percurso, a linha 043 também terá reforço na frota para garantir que todos os usuários sejam atendidos. A Etufor ainda apontou que a estratégia faz parte da gestão municipal para "fortalecer a integração entre importantes polos de transporte da cidade".

Confira abaixo o novo itinerário:

Ida

  • Terminal Conjunto Ceará
  • Av. L
  • Av. H
  • Av. C
  • Av. E
  • Av. D
  • Rua Dr. Perilo Teixeira
  • Av. Sen. Fernandes Távora
  • Rua Gomes Brasil
  • Terminal Lagoa
  • Rua Gomes Brasil
  • Rua Eduardo Perdigão
  • Terminal Parangaba

Volta

  • Terminal Parangaba
  • Av. Carlos Amora
  • Rua Gomes Brasil
  • Terminal Lagoa
  • Av. Augusto dos Anjos
  • Rua Gomes Brasil
  • Rua Cândido Holanda
  • Rua Leonel Chaves
  • Rua Maracanã
  • Rua Gomes Brasil
  • Av. Sen. Fernandes Távora
  • Rua José Mendonça
  • Av. D
  • Av. E
  • Av. C
  • Av. H
  • Av. L
  • Terminal Conjunto Ceará
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