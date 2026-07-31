Linha de ônibus 043 volta a atender terminal da Parangaba após ampliação de rota

O itinerário da linha 043 - Conjunto Ceará/Fernandes Távora/Lagoa será ampliado a partir da próxima segunda-feira (3) e passará a atender o Terminal da Parangaba, em Fortaleza. A mudança, apontou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), vai oferecer uma ligação entre o Conjunto Ceará e a Parangaba sem necessidade de troca de ônibus no Terminal Lagoa.
A Prefeitura de Fortaleza reforçou que a decisão foi baseada em uma pesquisa da Etufor, previamente conduzida entre passageiros do Terminal Lagoa.
O levantamento, então, identificou que a maioria dos usuários que desembarcavam da linha 043 seguia em direção ao Terminal Parangaba. Dessa forma, a ampliação se mostrou necessária para atender à demanda.
A expectativa é de que a mudança beneficie moradores dos bairros Henrique Jorge, Autran Nunes, Genibaú e adjacências.
Antes encerrado no Terminal Lagoa, o itinerário do coletivo seguirá, com embarque e desembarque, até o Terminal Parangaba.
Com a mudança, a nomenclatura da linha será alterada para Conjunto Ceará/Fernandes Távora/Lagoa/Parangaba. A última vez que a linha fez ligação com a Parangaba na década de 1990, época em que ocorreu a reorganização da rede de transporte.
Rerforço na frota de ônibus
Além da mudança na ampliação do percurso, a linha 043 também terá reforço na frota para garantir que todos os usuários sejam atendidos. A Etufor ainda apontou que a estratégia faz parte da gestão municipal para "fortalecer a integração entre importantes polos de transporte da cidade".
Confira abaixo o novo itinerário:
Ida
- Terminal Conjunto Ceará
- Av. L
- Av. H
- Av. C
- Av. E
- Av. D
- Rua Dr. Perilo Teixeira
- Av. Sen. Fernandes Távora
- Rua Gomes Brasil
- Terminal Lagoa
- Rua Gomes Brasil
- Rua Eduardo Perdigão
- Terminal Parangaba
Volta
- Terminal Parangaba
- Av. Carlos Amora
- Rua Gomes Brasil
- Terminal Lagoa
- Av. Augusto dos Anjos
- Rua Gomes Brasil
- Rua Cândido Holanda
- Rua Leonel Chaves
- Rua Maracanã
- Rua Gomes Brasil
- Av. Sen. Fernandes Távora
- Rua José Mendonça
- Av. D
- Av. E
- Av. C
- Av. H
- Av. L
- Terminal Conjunto Ceará