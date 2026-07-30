Aiuaba registra 13.3 °C e bate recorde de menor temperatura do mês no Ceará

Município no Sertão dos Inhamuns registrou temperatura às 6 horas da manhã desta quinta-feira (30), segundo dados da Funceme.

Escrito por João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 10:41 (Atualizado às 10:42)
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Legenda: Aiuaba registrou as cinco menores temperaturas do Ceará entre 1º de julho e 30 de julho.
Foto: Aprece / Divulgação.

A cidade de Aiuaba, no Sertão de Inhamuns, registrou 13.3 °C nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A temperatura foi a menor registrada ao longo da madrugada e da manhã deste dia. Conforme a Plataforma de Coleta de Dados da instituição, os registros mais baixos do dia 30/7 no Ceará foram:

  • Aiuaba - 13.3ºC, às 6 horas
  • Araripe - Chapada Cruz do Monte - 17.1ºC, às 6 horas
  • Missão Velha - Sitio Barreiras - 17.5ºC, às 6 horas
  • São Benedito - Sítio Ingazeira - 18.0ºC, às 4 horas
  • Poranga - 18.1ºC, às 5 horas

O registro desta quinta-feira em Aiuaba é, também, o mais baixo de todo o mês de julho até aqui. O recorde anterior de menor temperatura no período no Ceará, de 13.7ºC, também havia sido registrado na cidade. 

O município, na verdade, se destaca especialmente neste quesito: as cinco menores temperaturas registradas entre 1º de julho e 30 de julho deste ano no Ceará são todas em Aiuaba.

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Menores temperaturas do mês de julho/2026 no Ceará

  • 13.3ºC - Aiuaba, em 30/7
  • 13.7ºC - Aiuaba, em 7/7
  • 14.4ºC - Aiuaba, em 11/7
  • 14.5ºC - Aiuaba, em 12/7
  • 15.0ºC - Aiuaba, em 13/7

Por que Aiuaba tem registrado as menores temperaturas de julho no Ceará?

Segundo a Funceme, uma combinação entre as características geográficas da região e fatores meteorológicos justifica o status de Aiuaba no que se refere às temperaturas mínimas do mês.

O município se situa numa altitude mais elevada do que os outros do entorno, fato que por si já favorece os registros mais baixos. 

A Funceme destaca ainda, no entanto, que as madrugadas na região estão sendo marcadas por condições que permitem “perda mais eficiente” do calor acumulado ao longo do dia. São elas:

  • céu com pouca ou nenhuma nebulosidade;
  • baixa umidade do ar nos níveis mais próximos da superfície; e
  • ventos fracos.

Tal eficiência na perda do calor ocorre por meio da emissão de radiação infravermelha, fenômeno conhecido como resfriamento radiativo. Um cenário de rápido resfriamento da superfície faz com que o ar, em contato com o solo, também esfrie.

Forma-se, assim, o que se chama de inversão térmica superficial, caracterizada pela permanência e concentração do ar mais frio nas camadas mais baixas da atmosfera — o que, em áreas de relevo elevado, é intensificado.

A conjunção, enfim, favorece a ocorrência das temperaturas mínimas mais baixas durante a madrugada e as horas iniciais da manhã, como têm ocorrido em Aiuaba.

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