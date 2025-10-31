Diário do Nordeste
Fachada da delagacia

Segurança

Polícia Civil intima envolvidos em caso de criança esquecida em creche de Aiuaba, no Ceará

Crime de abandono de incapaz é investigado

João Lima Neto 14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional

Ceará

Criança trancada em creche no Ceará ficou rouca de tanto gritar e não quer voltar às aulas, diz mãe

Psicólogo chegou a visitar criança na quarta-feira (13)

João Lima Neto 14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional

Ceará

Criança é trancada dentro de creche em Aiuaba após fim das aulas, e servidores são afastados

O município abriu uma sindicância para apurar o caso

João Lima Neto 13 de Agosto de 2025
Entrada do município de Parambu, no Ceará

Ceará

Dois municípios do Ceará registram temperaturas abaixo de 17 °C nesta quinta (29); saiba quais

Dados são monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Redação 29 de Maio de 2025
polícia civil, fake news, aiuaba, eleições

PontoPoder

Polícia Civil deflagra operação contra fake news em Aiuaba e apreende mídias digitais e celulares

As investigações no município cearense foram iniciadas no ano passado

Redação 19 de Maio de 2025
Mãos sendo lavadas em pia na cor branca para matéria sobre aumento na conta de água e esgoto em nove municípios do Ceará

Ceará

Nove municípios do Ceará terão aumento nas tarifas de água e esgoto; saiba quais

Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)

Redação 24 de Abril de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Aiuaba?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Aiuaba?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Câmara Municipal de Aquiraz

PontoPoder

Censo 2022: mudança na população altera total de vagas nas Câmaras Municipais de 14 cidades no Ceará

Seis municípios devem perder vagas de vereador enquanto outros oito devem ganhar mais assentos nos Parlamentos Municipais

Alessandra Castro 11 de Julho de 2023
Yanny Brena

PontoPoder

Além de Yanny Brena, veja outros políticos no Ceará que morreram no início da vida pública

Políticos em ascensão tiveram a trajetória interrompida por mortes repentinas, doenças ou assassinados

Alessandra Castro 04 de Março de 2023
