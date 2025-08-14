Polícia Civil intima envolvidos em caso de criança esquecida em creche de Aiuaba, no Ceará

A Polícia Civil intimou todos os servidores envolvidos no caso da criança esquecida e trancada no Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Sirlene Maria do Nascimento, em Aiuaba (CE) — distante 417 km da capital cearense.

Ao Diário do Nordeste, o órgão informou que a Delegacia Regional de Tauá apura a ocorrência. Diante do caso, foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO), no qual será apurado o crime de abandono de incapaz.

"Todos os envolvidos foram intimados a prestar esclarecimentos em depoimento na delegacia", informou a Polícia Civil.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Aiuaba declarou que "reafirma o compromisso com a Educação e informa que o fato está sendo investigado administrativamente com transparência e rigor. A segurança e bem-estar dos estudantes é uma prioridade da gestão".

Entenda como criança ficou presa em escola

Luaneide Mota, mãe do garoto de quatro anos, contou que esperou o transporte escolar trazer o filho no ponto do ônibus onde, diariamente, ela aguarda o filho no bairro Bela Vista.

"Às 17h30, fui ao ponto do ônibus. Quando o transporte chegou, o menino não veio. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Meu irmão e meu cunhado estavam chegando, e pedi para eles irem ao colégio saber se o menino tinha ficado lá", explicou a mãe.

Ao chegarem à creche, já não havia mais ninguém. "Chegando lá, a diretora e outra mulher apareceram, abriram os portões, e a escola já estava fechada. Só estava o menino lá dentro, no escuro", relatou a mãe do garoto.