Polícia prende mais dois homens suspeitos de morte de jovem na Praia de Iracema

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu mais dois suspeitos de participarem da morte de um jovem de 24 anos na Praia de Iracema, em novembro do ano passado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as capturas aconteceram nessa sexta-feira (20), nos bairros Dias Macêdo e José Walter.

Os dois homens têm 30 e 24 anos. O primeiro possui antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e uso de entorpecentes.

As prisões foram fruto de uma investigação conduzida pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE).

Em janeiro deste ano, o primeiro suspeito do crime identificado pela Polícia foi preso no Centro de Fortaleza, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.

A SSPDS afirma que as investigações continuam para "identificar e localizar outros suspeitos de envolvimento na ação criminosa em questão".

Relembre o caso

O crime aconteceu na manhã do dia 17 de novembro de 2025, na Rua dos Tabajaras.

A vítima estava com a companheira e uma amiga na rua, consumindo bebida alcoólica. Em determinado momento, o grupo teria se desentendido com outras pessoas, até que uma delas sacou um objeto perfurante e atacou o jovem.

O homem, que seria morador da comunidade do Poço da Draga, morreu no local.

Na época do crime, equipes da corporação, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos.