Homem é morto na Praia de Iracema, em Fortaleza

Ele teria sido atingido por um objeto perfurocortante.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:14)
Segurança
imagem mostra a rua dos tabajaras, em fortaleza, com uma fita de isolamento. do lado esquerdo, há um depósito de entulho e, atrás dele, algumas pessoas. no local, um homem foi morto.
Legenda: Rua dos Tabajaras foi isolada para a realização dos trabalhos periciais após o crime.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

Um homem de 24 anos foi morto, no começo da manhã desta segunda-feira (17), na Praia de Iracema, em Fortaleza. O caso foi na Rua dos Tabajaras.

Conforme informações da TV Verdes Mares, o homem estava com a companheira e uma amiga na rua, consumindo bebida alcoólica. Informações iniciais, apuradas pela equipe de reportagem no local, indicam que houve uma discussão do grupo com outras pessoas. E uma dessas pessoas teria atacado a vítima com um objeto perfurocortante. O homem, que seria morador da comunidade do Poço da Draga, morreu no local.

A área foi isolada por equipe da Guarda Municipal. Policiais e agentes da Perícia Forense estiveram no local para os primeiros levantamentos. 

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS). Quando houver retorno, este conteúdo será atualizado.

