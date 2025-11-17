Homem é morto na Praia de Iracema, em Fortaleza
Ele teria sido atingido por um objeto perfurocortante.
Um homem de 24 anos foi morto, no começo da manhã desta segunda-feira (17), na Praia de Iracema, em Fortaleza. O caso foi na Rua dos Tabajaras.
Conforme informações da TV Verdes Mares, o homem estava com a companheira e uma amiga na rua, consumindo bebida alcoólica. Informações iniciais, apuradas pela equipe de reportagem no local, indicam que houve uma discussão do grupo com outras pessoas. E uma dessas pessoas teria atacado a vítima com um objeto perfurocortante. O homem, que seria morador da comunidade do Poço da Draga, morreu no local.
A área foi isolada por equipe da Guarda Municipal. Policiais e agentes da Perícia Forense estiveram no local para os primeiros levantamentos.
O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS). Quando houver retorno, este conteúdo será atualizado.