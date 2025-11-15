Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cão leva cinco tiros no Jangurussu, sobrevive, mas precisa de cirurgia

Animal foi atingido na cabeça, tórax e chegou a perder um olho .

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 18:38)
Segurança
Animal da raça Pitbull foi atingindo na cabeça e no tórax.
Legenda: Animal da raça Pitbull foi atingindo na cabeça e no tórax.
Foto: Divulgação/SPA-CE.

Um caso grave de violência contra um animal doméstico mobilizou a Sociedade Protetora Ambiental no Ceará (SPA-CE), no bairro Jangurussu, em Fortaleza (CE). Na quarta-feira (12), um cão da raça pitbull, de pelagem branca com marrom e cerca de cinco anos, foi baleado cinco vezes por homens em diferentes veículos após o animal sair para a calçada da residência da tutora.

Atualmente, o animal se encontra em uma clínica aguardando tratamento contra infecção para poder ser liberado e fazer uma cirurgia. Márcio Sousa, coordenador de operação da SPA-CE, acompanhou a dona do animal para fazer Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso.

Conforme registrado em documento, o animal escapou de casa pouco depois das 9h30, quando a tutora abriu o portão para receber uma encomenda. Na calçada, o pit bull teria se envolvido em uma briga com um cachorro que estava na rua.

Durante a tentativa de separar os animais, um motorista que passava no local parou o carro, sacou uma arma e efetuou três disparos. Os tiros atingiram a cabeça e o tórax do pitbull, quebrando também uma das patas traseiras.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Brasil pode ter 'Estatuto dos Cães e Gatos' para definir direitos de pets e deveres de tutores

teaser image
Pets

Cão da raça American Bully emociona ao encontrar tutor no aeroporto

Ferido, o animal correu pela via, mas foi novamente alvejado por outros dois tiros disparados por um motociclista ainda não identificado. A tutora encontrou dois projéteis deflagrados de pistola calibre .40 na entrada da própria residência.

PM foi acionada ao caso

A Polícia Militar foi acionada ao local do crime e três viaturas compareceram ao endereço, mas os suspeitos não foram localizados. 

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura uma denúncia de maus-tratos a animais, no Jangurussu.  A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) é a unidade especializada que apura o caso.

Marcio Sousa relatou que encontrou grande quantidade de sangue na calçada ao chegar no local do ocorrido e que policiais tentaram verificar se o cão ainda estava vivo.

O animal foi socorrido e encaminhado à Clínica Veterinária Jacó, no bairro Itaperi, onde recebeu atendimento.

Vaquinha para cirurgia

Stefani Rodrigues, fundadora da Ong Anjos da Proteção Animal (APA), afirma que a instituição assumiu os cuidados com o animal após ser acionada pela veterinária que inicialmente atendeu o animal.

“Nossa instituição acolheu porque o animal foi mandado pela veterinária para morrer em casa. Internamos e estamos dando todo o suporte com recursos próprios, mas ainda não conseguimos nem R$ 100 para pagar o caução da clínica", declarou a protetora animal. 

Segundo Stefani, dois ortopedistas consultados avaliaram que o cão tem possibilidade de salvar a pata, evitando amputação, mas o procedimento é caro. “A cirurgia custa aproximadamente R$ 10 mil. Ele também terá que passar por outro procedimento para retirar um dos olhos, devido à lesão provocada por uma pancada de ferro na cabeça".

A ONG informou que o pitbull ainda não pode ser operado devido ao quadro de infecção. O animal precisa passar por um ciclo de antibióticos antes da intervenção. A entidade planeja abrir uma campanha de arrecadação, uma vaquinha virtual, para cobrir os custos de cirurgia, internação prolongada e sessões de fisioterapia.

 

Assuntos Relacionados
Animal da raça Pitbull foi atingindo na cabeça e no tórax.
Segurança

Cão leva cinco tiros no Jangurussu, sobrevive, mas precisa de cirurgia

Animal foi atingido na cabeça, tórax e chegou a perder um olho .

João Lima Neto
Há 58 minutos
O print de um vídeo mostra homens e mulheres envolvidos em uma confusão numa eleição de uma associação de profissionais de segurança em Fortaleza.
Segurança

Bombeiro militar é suspeito de agredir mulher durante eleição de associação em Fortaleza; vídeo

A instituição destacou que outras pessoas estavam na confusão e que ocorreram 'agressões mutuas'.

Redação
15 de Novembro de 2025
Uma imagem mostra dois carros colididos, sendo um deles baleado. A outra imagem mostram pessoas em volta do carro baleado, em Fortaleza.
Segurança

Tiroteio deixa feridos e provoca colisão entre carros em Fortaleza

A Polícia Militar apreendeu munições e outros materiais, em um imóvel.

Redação
15 de Novembro de 2025
A foto mostra a Lagoa da Messejana, em Fortaleza, com a estátua de Iracema.
Segurança

Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência na Lagoa da Messejana

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem mostra um policial militar de costas para a foto e virado de frente para o prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Segurança

STJ deve decidir sobre processo contra coronéis acusados de 'fake news' contra outro oficial no CE

Dois oficiais foram condenados em 1ª instância pelo crime de calúnia e absolvidos pelo TJCE.

Sofia Leite*
15 de Novembro de 2025
A foto mostra o empresário Iago Viana Nascimento, um homem de cor parda e cabelo preto, que veste uma blusa azul e uma calça bege. Ele usa um crachá. Atrás dele, há uma parede com um letreico, com a frase 'O sucesso não é solitário'.
Segurança

Empresário investigado por ligação com esquema de 'Bebeto do Choró' está foragido

A esposa do prefeito eleito por Choró também foi alvo de uma operação da PF.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem de cadeirante durante primeiro furto. Imagem usada em matéria informando que homem foi preso por furto pela segunda vez em 10 dias.
Segurança

Cadeirante tenta roubar ônibus e é preso pela 2ª vez em 10 dias, em Fortaleza

O suspeito foi preso no dia 2 desse mês, furtando.

Redação
14 de Novembro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará.
Segurança

MP denuncia empresários de Fortaleza por fraude licitatória

Duas empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar apresentaram propostas idênticas.

Redação
14 de Novembro de 2025
Jovem sequestrada em Jaguaribe.
Segurança

Homem que sequestrou sobrinha da ex é preso em Jaguaribe

Suspeito foi capturado horas após o crime.

Redação
14 de Novembro de 2025
A imagem mostra quatro policiais civis em volta de um suspeito preso, na Bolívia.
Segurança

Criminoso mais procurado do Ceará era operador financeiro e logístico do CV e se escondia na Bolívia

O suspeito estava com nove mandados de prisão em aberto.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
14 de Novembro de 2025
foto da farda de um policial militar no ceara.
Segurança

De corrupção à tortura: 22 PMs são absolvidos na Justiça do Ceará

Na maior parte dos casos, a Justiça considerou não haver provas suficientes para as condenações.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Novembro de 2025
Vídeo: veja como o criminoso mais procurado do Ceará foi preso na Bolívia
Segurança

Vídeo: veja como o criminoso mais procurado do Ceará foi preso na Bolívia

Policiais cearenses utilizaram barcos para chegar à cidade boliviana.

Redação
14 de Novembro de 2025
Uma montagem, com duas fotos das estufas onde as plantas ficavam
Segurança

Laboratório de maconha montado em apartamento é desarticulado em Fortaleza

Estufas e pés de maconha foram encontrados no imóvel, no bairro Genibaú.

Redação
14 de Novembro de 2025
foto de jovem sequestrada pelo ex-companheiro da tia em Jaguaribe.
Segurança

Jovem é sequestrada pelo ex da tia, em Jaguaribe

Caso mobilizou forças de Segurança do Interior do Estado. Vítima conseguiu escapar do sequestrador nesta sexta-feira (14).

Redação
14 de Novembro de 2025
foto do policial bruno lopes marques morto em um bar.
Segurança

'Skidum', líder do CV no Ceará escondido no Rio, e outros 5 são inocentados por morte de PM

Outro acusado é um dos mortos na megaoperação no RJ.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Novembro de 2025
foto da prisao do nem da geruza, na bolivia, com participacao dos policiais da draco.
Segurança

'Nem da Gerusa', um dos criminosos mais procurados do Ceará, é preso na Bolívia

Jangledson responde a múltiplos crimes.

Emanoela Campelo de Melo, Messias Borges e Emerson Rodrigues
13 de Novembro de 2025
Campus de Quixadá mostra os monólitos ao fundo.
Segurança

UFC desliga dois alunos por assédio sexual no campus de Quixadá

Medida é inédita na instituição.

Redação
13 de Novembro de 2025
Homem agredindo morador em situação de rua a pauladas em shopping de Fortaleza.
Segurança

Segurança é filmado agredindo homem em shopping de Fortaleza; veja vídeo

O estabelecimento confirmou que o homem foi demitido após divulgação dos fatos.

Mylena Gadelha
13 de Novembro de 2025
Mãe da criança saiu pediu socorro na rua ao encontrar criança desfalecida
Segurança

Bebê morre após agressão no Crato; adolescente de 17 anos foi apreendida

A adolescente é suspeita do ato.

Redação
13 de Novembro de 2025
Fotos que mostram a destruição em Juazeiro do Norte (CE) após a explosão de uma fábrica clandestina de fogos de artifício. A imagem combina uma vista interna de um quarto com o forro desabado, e uma vista externa com o muro frontal e escombros espalhados.
Segurança

Fábricas clandestinas de fogos de artifício explodem e deixam um morto no Cariri

Dois casos aconteceram em menos de 24 horas, em Juazeiro do Norte.

Redação
13 de Novembro de 2025