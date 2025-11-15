Diário do Nordeste
Tiroteio deixa feridos e provoca colisão entre carros em Fortaleza

A Polícia Militar apreendeu munições e outros materiais, em um imóvel.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:12)
Segurança
Uma imagem mostra dois carros colididos, sendo um deles baleado. A outra imagem mostram pessoas em volta do carro baleado, em Fortaleza.
Legenda: O tiroteio assustou moradores do bairro Genibaú, em Fortaleza.
Foto: Reprodução.

Um ataque a tiros deixou feridos e provocou uma colisão entre carros, no bairro Genibaú, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (14). Nas buscas pelos criminosos, a Polícia apreendeu munições e outros equipamentos utilizados para armamentos, em um imóvel.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de lesão corporal por arma de fogo ocorrida, na noite dessa sexta-feira (14), no bairro Genibaú - Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2) de Fortaleza".

O tiroteio ocorreu próximo ao cruzamento da Avenida Senador Fernandes Távora com a Rua Boa Esperança. Um veículo foi baleado pelos criminosos e ainda recebeu a colisão de outro carro.

Testemunhas informaram que pelo menos três pessoas ficaram feridas - inclusive uma criança. Entretanto, a SSPDS não confirmou a quantidade de pessoas baleadas nem o perfil delas.

Polícia apreende armamentos

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e realizou buscas pelos criminosos, na região. 

Em uma residência, os policiais militares apreenderam diversos armamentos e outros materiais, segundo a SSPDS. Porém, ninguém foi preso. 

Veja a lista de materiais apreendidos:

  • munições;
  • carregadores de pistola;
  • dois jet loader sete tiros (uma espécie de carregador de arma);
  • uma máquina de cartão de crédito;
  • duas cases para armamento;
  • um coldre de revólver;
  • um coldre de pistola;
  • diversos cartões de crédito;
  • e uma quantia em dinheiro não divulgada.

O ataque criminoso é investigado pelo 12º Distrito Policial (Conjunto Ceará), da Polícia Civil.

