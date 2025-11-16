Motorista é preso após tentar atropelar policiais militares e fugir

Um homem de 36 anos tentou atropelar policiais militares e fugir de abordagem dirigindo em alta velocidade neste sábado (15). O motorista foi preso por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

O caso aconteceu no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Agentes do 17º Batalhão realizavam patrulhamento quando foram acionados para uma ocorrência de perturbação de sossego na rua Geraldo Barbosa.

Ao chegarem ao local, viram um automóvel com som elevado estacionado em frente a um bar. Quando os PMs solicitaram a presença do proprietário do veículo, um homem com sinais aparentes de embriaguez entrou correndo no carro e acelerou na direção dos policiais.

Veja também Ceará Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza Segurança Tiroteio deixa feridos e provoca colisão entre carros em Fortaleza

Os agentes conseguiram desviar e efetuaram disparos direcionados aos pneus do carro, para evitar que o motorista conseguisse sair com o veículo. Mesmo assim, ele fugiu em alta velocidade.

O homem foi finalmente interceptado pelos PMs na avenida Oscar Araripe, na altura da esquina com a rua Barra Vermelha, tendo sido autuado em flagrante no 30º Distrito Policial.