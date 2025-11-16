Diário do Nordeste
Motorista é preso após tentar atropelar policiais militares e fugir

Homem de 36 anos demonstrava sinais de embriaguez e ainda tentou fugir do local.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Close-up da lateral de uma viatura da Polícia Militar (PM) com a palavra
Legenda: Homem foi preso por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.
Foto: SSPDS / Divulgação

Um homem de 36 anos tentou atropelar policiais militares e fugir de abordagem dirigindo em alta velocidade neste sábado (15). O motorista foi preso por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

O caso aconteceu no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Agentes do 17º Batalhão realizavam patrulhamento quando foram acionados para uma ocorrência de perturbação de sossego na rua Geraldo Barbosa.

Ao chegarem ao local, viram um automóvel com som elevado estacionado em frente a um bar. Quando os PMs solicitaram a presença do proprietário do veículo, um homem com sinais aparentes de embriaguez entrou correndo no carro e acelerou na direção dos policiais.

Os agentes conseguiram desviar e efetuaram disparos direcionados aos pneus do carro, para evitar que o motorista conseguisse sair com o veículo. Mesmo assim, ele fugiu em alta velocidade.

O homem foi finalmente interceptado pelos PMs na avenida Oscar Araripe, na altura da esquina com a rua Barra Vermelha, tendo sido autuado em flagrante no 30º Distrito Policial.

