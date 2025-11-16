Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Um incêndio em um depósito de materiais recicláveis na avenida General Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza, foi registrado na tarde deste domingo (16). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e, segundo a Corporação, não houve feridos.

A fumaça causada pelo fogo foi vista de diferentes pontos da cidade. A altura e a coloração escura chamaram a atenção de quem transitava pelo local. Em imagens de redes sociais, é possível ver que motoristas e motociclistas pararam no meio fio para acompanhar o incêndio.

Segundo o CBMCE, o acionamento para atender a ocorrência ocorreu às 15h06, quando foram mandados ao local equipes de combate a incêndio, salvamento e apoio operacional, que atuaram na “montagem das linhas de combate” e na “adoção das medidas de isolamento e segurança da área”.

“A atuação coordenada permitiu conter a propagação das chamas e, posteriormente, extinguir totalmente o fogo. Às 16h56, o sinistro já encontrava-se sob controle”, afirma nota do Corpo de Bombeiros.

“Após o rescaldo, as equipes permaneceram no local para assegurar que não houvesse reignição”, segue o texto.

A partir do rápido controle das chamas na ocorrência, o Corpo de Bombeiros reforçou “a importância do acionamento imediato pelo número 193 sempre que houver situações que representem risco à vida, ao patrimônio ou ao meio ambiente”.