Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e não houve registro de vítimas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará
Legenda: Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará
Foto: Ismael Soares

Um incêndio em um depósito de materiais recicláveis na avenida General Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza, foi registrado na tarde deste domingo (16). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e, segundo a Corporação, não houve feridos.

A fumaça causada pelo fogo foi vista de diferentes pontos da cidade. A altura e a coloração escura chamaram a atenção de quem transitava pelo local. Em imagens de redes sociais, é possível ver que motoristas e motociclistas pararam no meio fio para acompanhar o incêndio.

Segundo o CBMCE, o acionamento para atender a ocorrência ocorreu às 15h06, quando foram mandados ao local equipes de combate a incêndio, salvamento e apoio operacional, que atuaram na “montagem das linhas de combate” e na “adoção das medidas de isolamento e segurança da área”.

“A atuação coordenada permitiu conter a propagação das chamas e, posteriormente, extinguir totalmente o fogo. Às 16h56, o sinistro já encontrava-se sob controle”, afirma nota do Corpo de Bombeiros.

Após o rescaldo, as equipes permaneceram no local para assegurar que não houvesse reignição”, segue o texto.

A partir do rápido controle das chamas na ocorrência, o Corpo de Bombeiros reforçou “a importância do acionamento imediato pelo número 193 sempre que houver situações que representem risco à vida, ao patrimônio ou ao meio ambiente”.

 

Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará
