Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza

Meio ambiente, genética, fisiologia humana e tabelas marcaram o segundo dia do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025. Neste domingo (16), os participantes enfrentaram as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, sendo 45 questões para cada tema.

Segundo informações do portal de notícias O Globo, a segunda prova do Enem teve pelo menos cinco questões sobre meio ambiente, abarcando temas como mudanças climáticas, separação entre água e óleo em caso de poluição e ecologia, com assuntos como eutrofização e mitigação do efeito estufa.

A prova também contou com três questões de Zoologia, duas questões de Genética (uma envolvendo Biotecnologia), duas questões de Fisiologia Humana (uma abordando o efeito dos antígenos no uso da vacina) e duas questões de Citologia.

Ainda segundo o portal, não foram encontradas questões de botânica, o que chamou a atenção dos professores.

Outro ponto de destaque na prova de Ciências da Natureza foi o volume de textos, considerado menor que o de costume.

Já a prova de Matemática foi marcada pelo uso de recursos imagéticos, com tabelas e gráficos. De acordo com Fernanda Abreu, editora de avaliação do SAS Educação, duas questões usavam dois gráficos cada para as perguntas.

Segundo o portal de notícias G1, a prova destacou situações do cotidiano, como o uso de GNV (gás natural veicular), jogos digitais, videogames e economia de água em vasos sanitários com o uso de garrafas PET.

Além disso, o exame trouxe questões de estatística, probabilidade, porcentagem, equações do primeiro grau e funções.