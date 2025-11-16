Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

O segundo fim de semana do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 neste domingo (16) contou com as provas de Ciências da Natureza, na qual os destaques foram a temática ambiental, energética e até o uso do Ozempic, conforme professores ouvidos pelo Diário do Nordeste.

Em Natureza, havia questões sobre vacinas e até sobre os recordes de Usain Bolt nas pistas de atletismo. Houve ainda uma segunda questão sobre esportes, com uma de corrida, onde era pedido do aluno para calcular o pace (tempo que a pessoa leva para correr um quilômetro) de um corredor.

Uma tirinha da Turma da Mônica foi usada para discutir física e a vibração sonora e taças que se quebram ao som do grito de Mônica.

A estratégia de usar quadrinhos aparece pela terceira edição seguida do Enem, segundo avaliou Pedro Lopes, Supervisor de Avaliações no SAS Educação.

O professor destacou temas como poluição, usinas termonucleares, eficiência enérgica e painéis fotovoltaicos, por exemplo, marcaram presença. A mudança climática, atualmente centro da COP30, também esteve presente, em uma questão onde os candidatos tiveram de marcar a opção correta para uma estratégia de redução de C02 na atmosfera.

Pedro Lopes pontuou que nesta edição não havia "textões" e nem grandes blocos de questões.

Textos de referência e abordagem do Ozempic

Para Vinicius Beltrão, Gerente de Ensino e Inovações do SAS Educação, a maioria dos textos em Ciências da Natureza foi "restrito e datado", com somente um material mais "recente", de 2024.

Nessa questão, o enunciado é sobre uma substância liberada por um lagarto do deserto dos Estados Unidos que é capaz de regular a diabete, e, portanto, foi usada na produção do medicamento Ozempic, emagrecedor que tem sido muito discutido no último ano.

A questão perguntava aos alunos se havia outros animais da mesma classe taxonômica capazes de produzirem substâncias que auxiliavam no controle da doença.

Química

O professor e autor de Química do Colégio e Sistema pH, Caio Zanvettor, classificou o nível da prova entre "fácil e médio". "A prova tem ficado um pouco mais conteudista ao longo dos anos, então, de modo geral, as questões não eram daquelas em que o texto consegue te encaminhar para a resposta. O aluno realmente precisava saber o conteúdo, e aí quem sabia provavelmente conseguiu resolver até sem prestar muita atenção no texto", indica.

Os tópicos de química foram pilha, deslocamento de equilíbrio, termoquímica e duas questões de estequiometria (que envolveram cálculos e podem ter gerado mais dificuldade aos estudantes).

"Tudo dentro do esperado em relação ao que tem aparecido nos últimos anos". Apesar disso, houve um objeto de atenção, segundo Caio: "O fato de o ENEM ter cobrado este ano uma questão basicamente de nomenclatura, de sistemática de nomenclatura. Normalmente, o ENEM é uma prova em que ele te dá a fórmula e o nome do composto, para que o aluno consiga resolver mesmo que não saiba nomenclatura. Mas, dessa vez, eu vi uma questão seca de nomenclatura, basicamente perguntando o nome de dois compostos".

Física

Na prova de física, o professor Acauan Figueiredo, do curso Anglo, pontuou que havia questões "fáceis a médias", com "muita parte técnica-teórica e contas".

"As que envolviam contas não eram questões muito complicadas, acho que na grande maioria. Questões muito bem contextualizadas, então acredito que os textos vieram de fato para agregar na questão, não textos descolados da proposta da questão e da proposta que o aluno tinha que resolver", indica o docente.

Os temas foram dimensionamento de circuitos elétricos e campo elétrico uniforme, voltadas para aplicação no cotidiano. "Além disso, questões que envolviam um detalhamento mais técnico, eram mais conteudistas e muitas vezes questões um pouco mais diretas. Então, ou o aluno sabia daquele conteúdo ou ele não sabia".