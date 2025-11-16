Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

Alunos fizeram 45 questões de Física, Química e Biologia.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 16:46)
Ceará
Grupo de pessoas reunidas em uma calçada ao lado de um muro com grades verticais e detalhes em azulejos azuis. Algumas pessoas estão em pé, usando mochilas e segurando celulares, enquanto outras caminham pela calçada. Há uma árvore jovem plantada próxima ao meio-fio e carros estacionados na rua ao fundo. A cena ocorre em frente a um prédio com fachada clara e janelas alinhadas.
Legenda: Último fim de semana do Enem 2025 ocorreu em todo o Brasil.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

O segundo fim de semana do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 neste domingo (16) contou com as provas de Ciências da Natureza, na qual os destaques foram a temática ambiental, energética e até o uso do Ozempic, conforme professores ouvidos pelo Diário do Nordeste.

Em Natureza, havia questões sobre vacinas e até sobre os recordes de Usain Bolt nas pistas de atletismo. Houve ainda uma segunda questão sobre esportes, com uma de corrida, onde era pedido do aluno para calcular o pace (tempo que a pessoa leva para correr um quilômetro) de um corredor.

Veja também

teaser image
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

teaser image
Ceará

Enem 2025: candidatos terão cinco horas para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Uma tirinha da Turma da Mônica foi usada para discutir física e a vibração sonora e taças que se quebram ao som do grito de Mônica.

A estratégia de usar quadrinhos aparece pela terceira edição seguida do Enem, segundo avaliou Pedro Lopes, Supervisor de Avaliações no SAS Educação.

O professor destacou temas como poluição, usinas termonucleares, eficiência enérgica e painéis fotovoltaicos, por exemplo, marcaram presença. A mudança climática, atualmente centro da COP30, também esteve presente, em uma questão onde os candidatos tiveram de marcar a opção correta para uma estratégia de redução de C02 na atmosfera. 

Pedro Lopes pontuou que nesta edição não havia "textões" e nem grandes blocos de questões. 

Textos de referência e abordagem do Ozempic

Para Vinicius Beltrão, Gerente de Ensino e Inovações do SAS Educação, a maioria dos textos em Ciências da Natureza foi "restrito e datado", com somente um material mais "recente", de 2024.

Nessa questão, o enunciado é sobre uma substância liberada por um lagarto do deserto dos Estados Unidos que é capaz de regular a diabete, e, portanto, foi usada na produção do medicamento Ozempic, emagrecedor que tem sido muito discutido no último ano. 

A questão perguntava aos alunos se havia outros animais da mesma classe taxonômica capazes de produzirem substâncias que auxiliavam no controle da doença. 

Química 

O professor e autor de Química do Colégio e Sistema pH, Caio Zanvettor, classificou o nível da prova entre "fácil e médio". "A prova tem ficado um pouco mais conteudista ao longo dos anos, então, de modo geral, as questões não eram daquelas em que o texto consegue te encaminhar para a resposta. O aluno realmente precisava saber o conteúdo, e aí quem sabia provavelmente conseguiu resolver até sem prestar muita atenção no texto", indica.

Os tópicos de química foram pilha, deslocamento de equilíbrio, termoquímica e duas questões de estequiometria (que envolveram cálculos e podem ter gerado mais dificuldade aos estudantes). 

"Tudo dentro do esperado em relação ao que tem aparecido nos últimos anos". Apesar disso, houve um objeto de atenção, segundo Caio: "O fato de o ENEM ter cobrado este ano uma questão basicamente de nomenclatura, de sistemática de nomenclatura. Normalmente, o ENEM é uma prova em que ele te dá a fórmula e o nome do composto, para que o aluno consiga resolver mesmo que não saiba nomenclatura. Mas, dessa vez, eu vi uma questão seca de nomenclatura, basicamente perguntando o nome de dois compostos". 

Física 

Na prova de física, o professor Acauan Figueiredo, do curso Anglo, pontuou que havia questões "fáceis a médias", com "muita parte técnica-teórica e contas". 

"As que envolviam contas não eram questões muito complicadas, acho que na grande maioria. Questões muito bem contextualizadas, então acredito que os textos vieram de fato para agregar na questão, não textos descolados da proposta da questão e da proposta que o aluno tinha que resolver", indica o docente.

Os temas foram dimensionamento de circuitos elétricos e campo elétrico uniforme, voltadas para aplicação no cotidiano. "Além disso, questões que envolviam um detalhamento mais técnico, eram mais conteudistas e muitas vezes questões um pouco mais diretas. Então, ou o aluno sabia daquele conteúdo ou ele não sabia". 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
enem
Ceará

Prova de Matemática do Enem 2025 usou Usain Bolt, corrida e livrarias em questões; veja

Professores comentaram os principais temas e formatos da prova do Enem 2025

Redação
Há 6 minutos
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Ceará

Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza

Segundo dia de provas ocorreu neste domingo (16).

Redação
Há 21 minutos
Grupo de pessoas reunidas em uma calçada ao lado de um muro com grades verticais e detalhes em azulejos azuis. Algumas pessoas estão em pé, usando mochilas e segurando celulares, enquanto outras caminham pela calçada. Há uma árvore jovem plantada próxima ao meio-fio e carros estacionados na rua ao fundo. A cena ocorre em frente a um prédio com fachada clara e janelas alinhadas.
Ceará

Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

Alunos fizeram 45 questões de Física, Química e Biologia.

Matheus Facundo
Há 35 minutos
Imagem da Página do Estudante para matéria sobre confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

Segundo dia de prova contou com questões de Ciências da Natureza e de Matemática.

Redação
Há 54 minutos
Imagem do aplicativo do enem para uma matéria sobre gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep.
Ceará

Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
Há 54 minutos
Imagem de um estudante fazendo prova para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Redação
Há 54 minutos
Imagem da prova amarela para matéria sobre o enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
Há 54 minutos
Imagem da plataforma do Enem para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

A prova foi realizada neste domingo, 16 de novembro.

Redação
Há 54 minutos
Imagem de provas do Enem 2025 para matéria sobre confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia

Resultado preliminar oferece uma visão inicial sobre o desempenho dos estudantes.

Redação
Há 54 minutos
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Ceará

Enem 2025: candidatos terão cinco horas para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Prova ocorre neste domingo (16) e deve seguir até às 18h30.

Redação
Há 2 horas
Foto antiga, datada de 1996, com um grande grupo de estudantes e alguns adultos posando juntos. A maioria dos estudantes veste o mesmo uniforme branco e azul. O grupo está sentado e em pé em degraus. Ao fundo, uma parede clara com um mural de fundo azul.
Ceará

Ex-alunos usam as redes sociais para manter vivas memórias de colégios extintos de Fortaleza

Seja por grupos virtuais ou perfis, cearenses resgatam histórias e momentos especiais.

Clarice Nascimento
16 de Novembro de 2025
Paraquedistas com efeitos pirotécnicos em salto na orla de Fortaleza
Ceará

Confundido com cometa, paraquedista explica salto noturno de Wingsuit em Fortaleza

Cearense estava entre profissionais.

Redação
15 de Novembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Após incêndio, Hospital César Cals fecha e consultas e exames de ambulatório serão remarcados

Pacientes serão encaminhados para outras unidades enquanto a unidade passa por reformas

Redação
15 de Novembro de 2025
Montagem de três retratos de professores cearenses. Da esquerda para a direita: um homem sorridente usando óculos e uma camiseta turquesa com fórmulas matemáticas; um homem sorridente usando óculos e uma camisa verde escura com o logo do INSTITUTO FEDERAL Ceará; e um homem sorridente de braços cruzados, usando uma camiseta preta estampada.
Ceará

Professores do CE ganham medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do Ensino Médio

Três docentes da rede pública receberam uma viagem de intercâmbio para Xangai, na China.

Clarice Nascimento
15 de Novembro de 2025
Naomi Nascimento Ferreira recebendo o Prêmio Na Prática.
Ceará

Após ouvir que engravidaria na adolescência, aluna do CE cria projeto de educação sexual e vence prêmio

Ação capacita profissionais da atenção básica dos municípios e orienta estudantes.

Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Pessoa com o corpo e o rosto completamente pintados em estilo ilustrado, representando a estátua de Nossa Senhora de Fátima do Crato. O fundo do corpo é azul com nuvens brancas desenhadas, e a imagem da santa ocupa o centro do rosto e do tronco, com coroa dourada no topo da cabeça. A base da figura traz a palavra “CRATO”. Na segunda imagem, os olhos da pessoa estão abertos, integrados ao desenho.
Ceará

Artista do CE pinta corpo para homenagear Nossa Senhora gigante do Crato; veja vídeo

A produção levou cerca de 10 horas para ser concluída.

Antoyles Batista
15 de Novembro de 2025
Homem visto de costas veste uma camisa azul com a frase “AGENTE RURAL” estampada em branco. Ele está em um ambiente externo, sob luz natural, onde outras pessoas — também usando roupas e bonés azuis — aparecem ao fundo de forma desfocada. A cena sugere uma atividade de campo ou visita técnica em área rural, com árvores e vegetação ao redor.
Ceará

CE abre seleção para bolsas de R$ 1.500; veja como participar

O edital tem 800 vagas do Programa Agente Rural.

Redação
15 de Novembro de 2025
Foto vertical de um bebê recém-nascido dormindo. O bebê está deitado de lado em um berço hospitalar com laterais transparentes, usando uma touca e uma manta de tricô rosa. O bebê está coberto com lençóis brancos, e a pele amarelada sugere icterícia neonatal.
Ceará

'Minha filha também ficou numa incubadora daquela': mães relembram nascimento de bebês no César Cals

Excelência no atendimento e operação de portas abertas fazem o HGCC uma referência médica no Ceará.

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Estudantes aguardando para fazer Enem.
Ceará

Como 'resetar' a mente para o 2º dia: dicas para se recuperar do cansaço e focar nas exatas

Cansaço e ansiedade após o primeiro dia do Enem são naturais — saiba como regular a mente e chegar confiante às últimas provas.

Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará
Ceará

Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

Inauguração marcou evento religioso na região do Cariri.

Redação
14 de Novembro de 2025