Enem 2025: candidatos terão cinco horas para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Prova ocorre neste domingo (16) e deve seguir até às 18h30.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Legenda: Os portões dos locais de provas foram fechados às 13h.
Foto: Ismael Soares

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já começou. Neste domingo (16), os participantes enfrentam as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, sendo 45 questões para cada tema. 

A duração máxima do exame será de cinco horas, com o término regular da prova previsto para às 18h30, no horário oficial de Brasília. 

Os candidatos podem deixar a sala de prova somente após duas horas de permanência. 

Com mais de 4,81 milhões de inscritos, o exame ocorre em 1.805 municípios das 27 unidades da Federação. 

Cerca de 73% (3,5 milhões) dos estudantes confirmados fizeram a prova do Enem no primeiro dia. Os candidatos faltantes do último domingo podem realizar o exame neste segundo dia.

Gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

O Diário do Nordeste irá divulgar, às 16h deste domingo (16), o gabarito extraoficial do segundo dia, elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá.

O gabarito oficial deve ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira o gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2025.

Reaplicação

Os inscritos para fazer o exame nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, prestarão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Além disso, os participantes afetados pelo tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na sexta-feira (7), poderão realizar a prova nos dias 16 e 17 de dezembro

Outras vítimas de desastres naturais ou pessoas acometidas por doenças infecciosas listadas no edital do Enem 2025 podem recorrer à aplicação. 

O pedido deve ser feito a partir desta segunda-feira (17) até sexta-feira (21), na Página do Participante.

Sobre o Enem

Criado há mais de duas décadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser usadas em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de serem aceitas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

No primeiro dia da prova, além da redação, são aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, assim como de Matemática e suas Tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento.

 

