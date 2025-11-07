Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o primeiro dia

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aconteceu neste domingo (9). Os estudantes precisaram responder questões de Linguagens e Códigos, e Ciências Humanas, além de escrever uma redação. O Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno branco, do primeiro dia.

As respostas foram elaboradas pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

O gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira gabarito extraoficial do caderno branco deste domingo (9)

Provas do Enem 2025

O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

O segundo dia de prova ocorre no próximo domingo, 16 de novembro. Os estudantes deverão responder questões de Ciências da Natureza e Matemática.