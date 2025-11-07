Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o primeiro dia

O segundo dia de prova ocorre no próximo domingo, 16 de novembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:42, em 09 de Novembro de 2025)
Ceará
Imagem de um caderno de prova do Enem 2025. Imagem usada em matéria de gabarito extraoficial do caderno branco.
Legenda: Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.
Foto: Shutterstock/Gabriel_Ramos.

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aconteceu neste domingo (9). Os estudantes precisaram responder questões de Linguagens e Códigos, e Ciências Humanas, além de escrever uma redação. O Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno branco, do primeiro dia.

As respostas foram elaboradas pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira gabarito extraoficial do caderno branco deste domingo (9)

Provas do Enem 2025

O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

O segundo dia de prova ocorre no próximo domingo, 16 de novembro. Os estudantes deverão responder questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Ceará

Notas de corte do Enem 2024: veja o panorama por curso e universidade para planejar seu 2025

Os cursos de Medicina, Engenharia da Computação e de Software, Odontologia, Psicologia e Direito tiveram as médias mais altas no País.

Redação
Há 15 minutos
Foto mostra estudantes nos locais de aplicação da prova do Enem. Imagem usada em matéria sobre reaplicação do exame.
Ceará

Reaplicação do Enem 2025 será realizada em dezembro; veja quem pode solicitar

Primeiro dia de provas ocorreu neste domingo (9).

Redação e Agência Brasil
Há 16 minutos
Imagens de pinturas e charges usadas no primeiro dia de prova do Enem 2025.
Ceará

Etarismo, longevidade e povos indígenas: veja temas que marcaram provas do 1º dia do Enem 2025

Professores do SAS Plataforma de Educação comentam provas de Linguagem e Ciências Humanas do Enem 2025.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra alunos entrando em um local de prova do Enem. Imagem usada para matéria sobre zerar nota na redação do exame.
Ceará

O que pode zerar a redação do Enem 2025? Entenda erros que podem anular parte da prova

Primeiro dia do exame ocorre neste domingo (9).

Redação
Há 1 hora
Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025
Ceará

Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025

Participantes do exame precisam escrever sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Imagens de candidatos entrando em escola para fazer o Enem 2025.
Ceará

Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de candidatos para primeiro dia

Provas foram aplicadas em 1,8 mil municípios neste domingo (9).

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem da prova do Enem, para matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 1º dia do Enem 2025

Primeiro dia de prova teve questões de Linguagens e Ciências Humanas, assim como a escrita da redação.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem da Página do Participante, do Inep, para matéria sobre gabarito oficial do Enem 2025.
Ceará

Gabarito oficial do 1ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
09 de Novembro de 2025
Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça
Ceará

Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça

Polícia Militar do Ceará atendeu a ocorrência, que não teve feridos.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem mostra rua tranquila do Centro de Fortaleza, com alguns carros estacionados e casas em ambos os lados. Acima, um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Como Centro de Fortaleza pode voltar a ser ‘lugar de morar’

Miolo do bairro não recebia lançamento de residencial há 17 anos.

Theyse Viana
09 de Novembro de 2025
Fotografia em Juazeiro do Norte em dia de sol e calor, mostrando uma mulher caminhando pela rua com uma sombrinha vermelha para se proteger do sol.
Ceará

Ceará tem alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade; entenda

Instituto Nacional de Meteorologia aponta “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

Redação
09 de Novembro de 2025
Foto aproximada de um candidato masculino fazendo uma prova. Ele está sentado e manuseia uma lapiseira. Imagem usada em matéria sobre gabarito extraoficial do Enem 2025.
Ceará

Diário do Nordeste divulga gabarito extraoficial de provas do Enem 2025; confira

No primeiro dia de aplicação, são realizadas 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas.

Redação
08 de Novembro de 2025
Jacaré é resgatado na calçada de moradora em Cariré, no Interior do Ceará
Ceará

Jacaré é resgatado na calçada de moradora em Cariré, no Interior do Ceará

O animal foi mobilizado por um bombeiro militar da reserva.

Redação
08 de Novembro de 2025
Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo
Ceará

Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo

Veículos invadiram calçada e atingiram poste.

Redação
08 de Novembro de 2025
Candidatos chegam ao local de prova do Enem.
Ceará

Conforto e logística: qual roupa usar e como chegar ao local de prova no 1º dia do Enem

Veja dicas para evitar problemas que atrapalhem o desempenho ou até a participação no exame.

Gabriela Custódio
08 de Novembro de 2025
Imagem mostra três pessoas posando: o filho, um jovem com camisa social azul; a mãe, uma senhora de cabelos pretos longos e camisa verde; e o pai, um senhor alto de camisa social preta. Os três sorriem.
Ceará

Pais decidem fazer Enem após filho ser aprovado em três universidades no CE

Pedro, de 18 anos, ingressou na Universidade Federal do Ceará neste ano.

Theyse Viana
08 de Novembro de 2025
Chegada de participantes para fazer a prova do Enem.
Ceará

Como controlar a ansiedade e manter o foco na véspera do Enem 2025

O cuidado com a saúde mental é um fator importante para o desempenho do candidato na prova.

Gabriela Custódio
08 de Novembro de 2025
Imagem do caderno rosa do enem 2025. Imagem usada em matéria sobre gabarito extraoficial da prova verde.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o primeiro dia

A prova foi realizada neste domingo, 9 de novembro.

Redação
07 de Novembro de 2025
Colagem mostrando o rosto de Edilson em uma foto pós-luta. Na outra, uma agente rede ele já preso. Imagem usada para matéria sobre lutador voltar a ser preso por estuprar mulher.
Ceará

Lutador de MMA condenado por estupro é preso novamente em Fortaleza

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta sexta-feira (7).

Lucas Monteiro
07 de Novembro de 2025
Imagem de um caderno de prova do Enem 2025. Imagem usada em matéria de gabarito extraoficial do caderno branco.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o primeiro dia

O segundo dia de prova ocorre no próximo domingo, 16 de novembro.

Redação
07 de Novembro de 2025