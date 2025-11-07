Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o primeiro dia

Estudantes do Brasil inteiro participaram, neste domingo (9), do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno azul, do primeiro dia, elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá.

O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) posteriormente.

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Confira gabarito extraoficial do caderno azul deste domingo (9)

Enem 2025

O Enem ocorre em todo o Brasil. Nesta edição, o exame teve 4.811.338 inscrições confirmadas. Desse total, 1,3 milhão são de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.