Homem é preso suspeito de participar da morte de jovem na Praia de Iracema

O crime aconteceu em Fortaleza no fim do ano passado.

Redação producaodiario@svm.com.br
Imagem dividida mostrando uma rua com fita de isolamento e caçamba de entulho à esquerda, e um policial da Polícia Civil de costas à direita.
Legenda: Polícia segue apurando se há envolvimento de outras pessoas no caso.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares e Divulgação/PCCE.

Um homem, de 30 anos, suspeito de participar da morte de um jovem, de 24, após uma discussão na Praia de Iracema, em Fortaleza, foi preso na última terça-feira (27). 

O crime aconteceu em 17 de dezembro do ano passado e, conforme informações da época, a vítima consumia bebida alcoólica acompanhada da companheira e uma amiga, na Rua dos Tabajaras, quando acabou se envolvendo em uma discussão com outro grupo. 

Então, uma dessas pessoas teria usado um objeto perfurocortante para atacar o jovem, que faleceu em decorrência dos ferimentos

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), as investigações indicam que o homem detido estaria envolvido no assassinato. Então, nesta semana, ele foi capturado pelas autoridades no Centro de Fortaleza, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto. 

Na época do crime, equipes da corporação, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência, e realizaram os primeiros levantamentos. 

O caso segue sendo apurando pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar e localizar outros possíveis envolvidos.

