Homem é preso suspeito de participar da morte de jovem na Praia de Iracema
O crime aconteceu em Fortaleza no fim do ano passado.
Um homem, de 30 anos, suspeito de participar da morte de um jovem, de 24, após uma discussão na Praia de Iracema, em Fortaleza, foi preso na última terça-feira (27).
O crime aconteceu em 17 de dezembro do ano passado e, conforme informações da época, a vítima consumia bebida alcoólica acompanhada da companheira e uma amiga, na Rua dos Tabajaras, quando acabou se envolvendo em uma discussão com outro grupo.
Então, uma dessas pessoas teria usado um objeto perfurocortante para atacar o jovem, que faleceu em decorrência dos ferimentos.
Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), as investigações indicam que o homem detido estaria envolvido no assassinato. Então, nesta semana, ele foi capturado pelas autoridades no Centro de Fortaleza, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.
Na época do crime, equipes da corporação, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência, e realizaram os primeiros levantamentos.
O caso segue sendo apurando pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar e localizar outros possíveis envolvidos.