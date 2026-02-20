Jovem é preso por vender 'cogumelos mágicos' em hotel de Jericoacoara

Um homem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas em um hotel localizado na cidade de Jijoca de Jericoacoara, nesta sexta-feira (20). O suspeito, que já era investigado por associação para o tráfico, estava com mandado de prisão decretado.

Durante as buscas no imóvel, segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi encontrada uma quantia de cogumelos alucinógenos, embalagens plásticas, balança de precisão, celulares e um notebook, além de R$ 6 mil em espécie.

A captura foi resultado de uma ação especial intitulada "Operação Hidra". A operação interestadual foi deflagrada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (PCMT) em conjunto com a PCCE.

O investigado recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco – Norte). O mandado de prisão foi decretado pelo Núcleo 4.0 de Garantias de Cuiabá.

Na unidade policial, ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça. O detido foi o último alvo da operação, de acordo com a PCMT.

Todo material ilícito foi apreendido e também levado para a Draco – Norte.

INVSTIGAÇÕES

Ainda de acordo com informações da entidade, a operação foi deflagrada com base em investigações da Denarc, conduzidas ao longo dos últimos meses.

A investigação identificou uma rede estruturada de fornecedores de drogas, responsáveis pela comercialização de diversas substâncias ilícitas, atuando com o tráfico interestadual, entre Mato Grosso e Distrito Federal.

“O jovem, preso no Ceará, era um dos fornecedores de droga de Cuiabá. Ele atuava com a venda de entorpecentes on-line, mantendo uma loja virtual para a prática da atividade ilícita”, informou a PCMT.