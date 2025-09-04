Grupo criminoso suspeito de produzir e vender 'cogumelos mágicos' em larga escala é preso no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (4), a Operação Psicose, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado na venda de psilocibina, substância de efeito alucinógeno presente nos chamados "cogumelos mágicos".

Durante a operação, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão, além do sequestro de R$ 250 milhões. O grupo também utilizava empresas de fachada para lavar o dinheiro do crime. A Justiça determinou ainda a suspensão de websites e perfis de redes sociais usados pelo grupo.

A quadrilha atuava no Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina, e era responsável por toda a cadeia do tráfico: produção, comercialização e distribuição da droga.

Para chegar aos suspeitos, a polícia realizou monitoramento intensivo das redes sociais e websites. Neles, os criminosos anunciavam a venda do entorpecente, que era comercializado tanto para consumidores quanto para traficantes de diferentes estados do país.

Os criminosos despachavam as remessas pelos Correios e por empresas privadas de logística. Segundo a investigação, foram identificadas 3.718 encomendas, que totalizam aproximadamente uma tonelada e meia de drogas despachadas para diversas regiões.

Os preços da droga variavam de R$ 84,99, por três gramas, a R$ 9,2 mil por um quilograma da substância. Para alcançar o público jovem e frequentadores de festas de música eletrônica, a rede criminosa investia em marketing digital e utilizava influenciadores para impulsionar as vendas.

Veja também Segurança PF prende duas pessoas em Fortaleza por esquema de tráfico internacional de drogas Segurança Casal é preso por suspeita de golpe de R$ 6,2 mil em pix falso para supermercado no Ceará

Efeito Colateral

Os cogumelos mágicos causam alucinações, aumentam os sentidos e, em doses altas, podem levar à perda de contato com a realidade.



