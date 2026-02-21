Homem incendeia carro, bar e residência após recusa de proprietário a vender bebida, no Ceará
O suspeito teria chegado ao estabelecimento com sinais de embriaguez e solicitado bebida alcoólica.
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na sexta-feira (20), na zona rural do município de Carnaubal, no interior do Ceará, suspeito de ter ateado fogo em um imóvel que funciona como bar e residência na localidade de Cachoeira do Norte.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o homem de 47 anos foi preso por suspeita de dano. Conforme os levantamentos iniciais, diz a SSPDS em nota, o suspeito teria chegado ao estabelecimento com sinais de embriaguez e solicitado bebida alcoólica.
Diante da negativa do proprietário que estava de saída do imóvel, o homem cometeu o crime.
Não houve vítimas, mas, segundo relatos da família nas redes sociais e registros em vídeos, o imóvel, que funciona como casa e bar, foi bastante atingido pelo fogo. Além de móveis e telhas, um veículo que estava na garagem também foi destruído pelas chamas.
De acordo com a SSPDS, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foram acionadas para controlar as chamas, enquanto composições da PMCE realizaram diligências que resultaram na localização do suspeito.
O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de São Benedito, responsável pela área, onde foi autuado em flagrante pelo crime de dano. Em seguida, foi colocado à disposição da Justiça.