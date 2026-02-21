Homem incendeia carro, bar e residência após recusa de proprietário a vender bebida, no Ceará

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na sexta-feira (20), na zona rural do município de Carnaubal, no interior do Ceará, suspeito de ter ateado fogo em um imóvel que funciona como bar e residência na localidade de Cachoeira do Norte.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o homem de 47 anos foi preso por suspeita de dano. Conforme os levantamentos iniciais, diz a SSPDS em nota, o suspeito teria chegado ao estabelecimento com sinais de embriaguez e solicitado bebida alcoólica.

Diante da negativa do proprietário que estava de saída do imóvel, o homem cometeu o crime.

Veja também Segurança Estudante é suspeito de esfaquear a ex e a irmã dela em ônibus escolar no Ceará Segurança Jovem é preso por vender 'cogumelos mágicos' em hotel de Jericoacoara Segurança Polícia prende mais dois homens suspeitos de morte de jovem na Praia de Iracema

Não houve vítimas, mas, segundo relatos da família nas redes sociais e registros em vídeos, o imóvel, que funciona como casa e bar, foi bastante atingido pelo fogo. Além de móveis e telhas, um veículo que estava na garagem também foi destruído pelas chamas.

De acordo com a SSPDS, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foram acionadas para controlar as chamas, enquanto composições da PMCE realizaram diligências que resultaram na localização do suspeito.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de São Benedito, responsável pela área, onde foi autuado em flagrante pelo crime de dano. Em seguida, foi colocado à disposição da Justiça.