De 'matador' a gerente do crime: quem é o chefe do CV em Maranguape solto em audiência de custódia

O homem já passou pelo Sistema Penitenciário quatro vezes.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
jaenio foto de rosto, tatuagem.
Legenda: O MP diz que "o histórico de Jaênio revela um desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico".
Foto: Reprodução.

Uma das principais lideranças da facção carioca (Comando Vermelho) está novamente nas ruas. A Justiça mandou soltar Francisco Jaênio Ferreira Leitão, conhecido como 'Chico' ou 'Severino', dono de uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídios, integrar organização criminosa, extorquir comerciantes, ameaçar donos de provedores de internet, roubos e expulsar moradores das próprias residências.

Jaênio foi preso no dia 6 de fevereiro, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Passou por audiência de custódia no dia seguinte e foi solto com medidas cautelares como monitoramento por tornozeleira eletrônica, inicialmente por 60 dias. 

A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apresentou extenso relatório pedindo a prisão preventiva de 'Chico', destacando que nos últimos anos o homem esteve quatro vezes dentro do Sistema Penitenciário. Sempre quando solto, voltava a reincidir e até mesmo matar desafetos.

'DESPREZO PELA JUSTIÇA'

O Ministério Público do Ceará (MPCE) corroborou o pedido da Polícia Civil e alertou que "o histórico de Jaênio revela um desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico". 

"Sua trajetória delitiva não é episódica, mas uma carreira estruturada que remonta à sua adolescência, com registros de atos infracionais análogos a furto e homicídio ainda em 2002. Com a maioridade, sua periculosidade ascendeu na estrutura da facção, evoluindo de "matador" para o posto de "frente" (líder local), com voz de comando sobre bairros estratégicos como Parque São João, Pato Selvagem e Coité".
MPCE

Dias após a soltura, o MP considerou que "apesar dos fortes indícios até então amealhados, ainda se mostram necessárias a realização de diligências complementares para o melhor esclarecimento dos fatos e o adequado deslinde dos crimes em apuração".

O Ministério Público também considera que "Jaênio impõe a 'Lei do Silêncio' nas comunidades sob seu domínio. Relatos colhidos de forma velada indicam que ele coordena a expulsão sistemática de moradores e a ocupação de imóveis para fins da organização criminosa. Um dos episódios mais graves envolveu a expulsão de aproximadamente 70 residentes de uma única comunidade (Cidade de Deus) durante uma disputa territorial".

O suspeito negou ser membro da facção e diz não ter sido o responsável pelas expulsões.

homem blusa preta posando sem sorrir para a foto.
Legenda: O suspeito também seria responsável pela contabilidade do Comando Vermelho.
Foto: Reprodução.

'Chico' ainda estaria envolvido em um suposto acordo entre facções na cidade, sendo que o "Comando Vermelho 'passa a bancar' as atividades criminosas (envio de armas e entorpecentes)... e em troca os faccionados rivais passam a vestir a 'camisa' da Orcrim CV". 

CARRO BLINDADO

A reportagem teve acessos a documentos que indicam o temor da população quando é citado o nome de Jaênio. A Polícia Civil apurou que o homem "tem poder de mando" e é gerente do tráfico e responsável pela arrecadação do dinheiro obtido com venda de drogas na região de Maranguape.

O suspeito também seria responsável pela contabilidade do Comando Vermelho, "inclusive pelo pagamento de advogados para integrantes que são presos, além de ser responsável por deliberar sobre este ou aquele homicídio nas comunidades inseridas".

De acordo com a PCCE, o homem tinha prestígio junto aos seus superiores hierárquicos do CV escondidos em comunidades do Rio de Janeiro.

Quando foi localizado, o suspeito trafegava em um veículo Renault Logan, de cor branca. A Polícia questionou 'Chico' sobre o carro de luxo e blindado que ele tinha "para não ser morto por rivais", e o homem disse ter vendido o veículo por R$ 45 mil.

NO 'MUNDO DO CRIME' DESDE OS 13 ANOS

Jaênio tinha 13 anos quando foi levado a uma delegacia pela primeira vez. Em 2022, ainda quando menor, ele foi detido sob suspeita de atos infracionais, como furto e delito análogo ao crime de homicídio. 

Em 2007, com 19 anos, aconteceu a primeira prisão em flagrante. Na ocasião, ele teria roubado uma motocicleta e promovido um arrastão em Maranguape. Ficou quase seis anos recolhido no Sistema Penitenciário e foi solto dia 7 de junho de 2013.

Passou quase 25 horas em liberdade, mas foi preso novamente, desta vez por tentativa de homicídio contra o seu pai de criação. 

A nova prisão durou um ano e quatro meses, tendo o suspeito sido novamente colocado em liberdade em 20 de outubro de 2014. 

Já em janeiro de 2015 foi indiciado por outro crime, um homicídio em Maranguape. Dois anos depois, seu nome voltou a ser vinculado em crimes ocorridos em Maranguape. 

No ano de 2017, Jaênio foi preso novamente, em flagrante, por roubo, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma metralhadora. Foi solto em abril de 2021 e no fim do mesmo ano novamente encarcerado. 

Dia 17 de dezembro de 2021, policiais prenderam 'Chico', que progrediu de regime em 7 de maio de 2024, quando foi solto.

"Pelo seu histórico criminal, percebe-se que Jaênio é um criminoso contumaz que, apesar de ter passado pelo sistema penitenciário estadual em quatro oportunidades, quando não está escolhido, está cometendo crimes diversos, principalmente tráfico de drogas e participação em homicídios, como autor ou mandante", diz trecho de relatório da Polícia Civil.

