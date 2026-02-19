Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Turista argentina é presa após destruir estátua de Padre Cícero no Crato

Após pagar fiança, a turista foi liberada para responder em liberdade.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 23:07)
Segurança

​Uma turista argentina foi presa após destruir uma estátua de Padre Cícero, na rodoviária do Crato, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira (19).

​Por volta das 13h30, uma equipe de plantão da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a denúncia de que a mulher teria danificado a imagem.

​Câmeras de monitoramento do local registraram o momento em que a suspeita passa pela estátua e começa a bater nela com uma bolsa.

​A obra balança, mas não cai. Ela, então, a empurra, fazendo com que a imagem caia e se quebre.

​No local, os agentes identificaram a investigada, que estava acompanhada de sua filha.

“Inicialmente, a suspeita negou ter praticado o ato de dano, sendo conduzida à Delegacia para os procedimentos cabíveis”, informou a Guarda Civil Municipal da cidade.

Estátua de Padre Cícero destruída no Crato.
Legenda: A mulher estava acompanhada da filha.
Foto: GCM - Crato.

Segundo a entidade, em um primeiro momento, não havia sido observada a existência de câmeras de monitoramento que registrassem o fato. 

Posteriormente, ao retornar à rodoviária, foi verificada a presença de um sistema de vigilância pertencente a uma empresa de ônibus.

“Diante da comprovação por meio das imagens, a investigada foi novamente conduzida à unidade policial para continuidade do procedimento, sendo o fato enquadrado, em tese, no Art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848), que trata do crime de dano qualificado”, ainda de acordo com a GCM.

Após a adoção das medidas legais, foi arbitrada fiança. Após pagar o valor, a turista foi liberada para responder ao procedimento em liberdade.

