Turista argentina é presa após destruir estátua de Padre Cícero no Crato
Após pagar fiança, a turista foi liberada para responder em liberdade.
Uma turista argentina foi presa após destruir uma estátua de Padre Cícero, na rodoviária do Crato, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira (19).
Por volta das 13h30, uma equipe de plantão da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a denúncia de que a mulher teria danificado a imagem.
Câmeras de monitoramento do local registraram o momento em que a suspeita passa pela estátua e começa a bater nela com uma bolsa.
Veja também
A obra balança, mas não cai. Ela, então, a empurra, fazendo com que a imagem caia e se quebre.
No local, os agentes identificaram a investigada, que estava acompanhada de sua filha.
“Inicialmente, a suspeita negou ter praticado o ato de dano, sendo conduzida à Delegacia para os procedimentos cabíveis”, informou a Guarda Civil Municipal da cidade.
Segundo a entidade, em um primeiro momento, não havia sido observada a existência de câmeras de monitoramento que registrassem o fato.
Posteriormente, ao retornar à rodoviária, foi verificada a presença de um sistema de vigilância pertencente a uma empresa de ônibus.
“Diante da comprovação por meio das imagens, a investigada foi novamente conduzida à unidade policial para continuidade do procedimento, sendo o fato enquadrado, em tese, no Art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848), que trata do crime de dano qualificado”, ainda de acordo com a GCM.
Após a adoção das medidas legais, foi arbitrada fiança. Após pagar o valor, a turista foi liberada para responder ao procedimento em liberdade.