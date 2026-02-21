Câmeras de monitoramento encontram motocicleta roubada no bairro Pedras; veja vídeo

O sistema de videomonitoramento viabilizou a localização de uma motocicleta com registro de roubo e sinais de adulteração na manhã deste sábado (21), no bairro Pedras, em Fortaleza

Assista ao vídeo:

A identificação ocorreu após a tecnologia de vigilância detectar o veículo abandonado em via pública e cruzar os dados com o sistema da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com base na localização fornecida pelas câmeras, equipes foram acionadas para recolher o veículo.

Além da queixa de roubo, a verificação técnica constatou irregularidades nos sinais identificadores da motocicleta.

O veículo foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanece apreendido para a realização dos procedimentos de perícia e posterior restituição ao proprietário.