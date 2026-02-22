Vídeo de assassinato na Feira da Parangaba é antigo; SSPDS desmente novo crime

É falso o vídeo que circula nas redes sociais e divulga um suposto assassinato que teria ocorrido neste domingo (22), na Feira da Parangaba, tradicional comércio popular que ocorre semanalmente próximo à Lagoa da Parangaba, em Fortaleza.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) confirmou que as imagens compartilhadas pelo WhatsApp são antigas.

Sem detalhar qual a data exata de ocorrência do crime, a Pasta destacou que não houve registro de caso desse tipo na Parangaba neste domingo, 22 de fevereiro.

Veja também Segurança Traição, ciúme e DNA: 14 anos depois, amante acusado de matar contadora ainda não foi a júri Segurança Câmeras de monitoramento encontram motocicleta roubada no bairro Pedras; veja vídeo

Reportagens veiculadas na imprensa com a mesma imagem do vídeo informam que o crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2021.

Questionada pelo Diário do Nordeste, a SSPDS não forneceu informações sobre o caso.