Mulher morre após ser atingida por pedra durante banho em cachoeira no interior do Ceará

Uma mulher morreu após ser atingida por uma pedra em uma cachoeira na cidade de Pires Ferreira, na região norte do Ceará, na tarde deste domingo (22).

O local é conhecido como Bica do Donato. Segundo o perfil do ponto turístico no Instagram, a mulher foi atingida enquanto se banhava em uma queda d'água.

A vítima, ainda não identificada formalmente, seria natural de Reriutaba, conforme nota de pesar publicada no perfil.

Em nota preliminar, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de deslizamento em Pires Ferreira. Segundo a nota, a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não há detalhes sobre a etapa do socorro.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ipu.