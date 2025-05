Polícia Civil deflagra operação contra fake news em Aiuaba e apreende mídias digitais e celulares

Uma operação deflagrada nesta segunda-feira (19), pela Polícia Civil do Ceará, em Aiuaba, cumpriu três mandados de busca e apreensão na cidade, a fim de colher informações sobre um esquema de fake news observado durante as eleições de 2024. Na ocasião, os agentes recolheram mídias digitais e aparelhos celulares, parte do material usado nas ações criminosas, que vão passar por perícia técnica e subsidiar as investigações daqui em diante.

A apuração também foi iniciada no ano passado. Agora, o objetivo é identificar indivíduos que estimularam a desinformação, com discurso de ódio contra possíveis candidatos. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre as diligências.

Veja também PontoPoder Fim da criminalização das fake news: qual o impacto para as eleições municipais de 2024 PontoPoder Presidente do TSE, Cármen Lúcia faz alerta sobre fake news na reta final das eleições municipais

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.