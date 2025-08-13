Um vídeo de uma família em busca de uma criança trancada em uma creche, no Interior do Ceará, ganhou as redes sociais, na tarde de segunda-feira (12). O garoto foi esquecido pelos servidores do Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Sirlene Maria do Nascimento, em Auiaba (CE) — distante 417 km da capital cearense. Por conta do ocorrido, o poder municipal afastou os servidores envolvidos no caso.

No vídeo gravado pelos pais, eles aparecem entrando na unidade escolar percorrendo corredores, no fim da tarde, em busca do filho. Ao perceber que está sendo filmada, uma colaboradora do CEI reclamou da gravação, mas o registro segue sendo feito.

Veja momento que criança é encontrada:

Eles seguem andando em busca da criança e a encontraram já no final do prédio, sozinha, em uma área com luzes desligadas.

A reportagem está em contato com a família e aguarda mais detalhes do ocorrido.

Município abre sindicância

Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura Municipal de Aiuaba informou que os servidores que tiveram participação no ocorrido foram afastados das funções.



O município também abriu uma sindicância para apurar o caso.

Veja nota completa:

"A Prefeitura Municipal de Aiuaba informa que os servidores da Secretaria Municipal de Educação são constantemente treinados e capacitados para atuar com protocolos de segurança das crianças, em todas as escolas.

Os servidores ligados diretamente ao caso já foram afastados e uma sindicância foi aberta para apurar possíveis responsabilidades de outros funcionários.

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi acionada para que seja prestado acompanhamento psicológico especializado à criança e à sua família, garantindo apoio integral neste momento.

A Prefeitura de Aiuaba reafirma seu compromisso com a Educação e informa que o fato está sendo investigado com transparência e rigor, já que a segurança e bem-estar dos estudantes é uma prioridade da gestão"