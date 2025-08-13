Diário do Nordeste
Cuidador de crianças é afastado por conduta 'inapropriada' com funcionárias e alunos em Caucaia

O servidor público é auxiliar de sala

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto da fachada da Prefeitura de Caucaia
Legenda: A Prefeitura de Caucaia instaurou um Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor
Foto: Reprodução/Street View

Um cuidador de crianças de uma escola municipal de Caucaia, na Grande Fortaleza, foi afastado de suas funções após denúncias de "comportamento inapropriado com as funcionárias e as crianças da escola".

A informação divulgada no Diário Oficial do Município nessa terça-feira (12) pontua que o servidor público foi trabalhar "em condições físicas impróprias". 

Segundo a Prefeitura de Caucaia, o caso ocorreu em junho, e o homem foi afastado "imediatamente após o recebimento de uma denúncia grave". 

Contra o servidor, há atualmente um Processo Administrativo Disciplinar, que busca apurar insubordinação grave em serviço e incontinência pública e conduta escandalosa. 

Conforme a Secretaria de Educação, os detalhes do caso ficarão restritos para preservar os envolvidos, até que as investigações se concluam. O ocorrido é apurado pela Corregedoria Geral do Município. 

"A Prefeitura reafirma seu compromisso com a segurança dos alunos e dos profissionais da rede municipal de ensino, acompanhando de perto toda a apuração e adotando as medidas necessárias para garantir um ambiente seguro e respeitoso", diz a gestão municipal, em nota. 





