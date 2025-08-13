Cuidador de crianças é afastado por conduta 'inapropriada' com funcionárias e alunos em Caucaia

Um cuidador de crianças de uma escola municipal de Caucaia, na Grande Fortaleza, foi afastado de suas funções após denúncias de "comportamento inapropriado com as funcionárias e as crianças da escola".

A informação divulgada no Diário Oficial do Município nessa terça-feira (12) pontua que o servidor público foi trabalhar "em condições físicas impróprias".

Segundo a Prefeitura de Caucaia, o caso ocorreu em junho, e o homem foi afastado "imediatamente após o recebimento de uma denúncia grave".

Contra o servidor, há atualmente um Processo Administrativo Disciplinar, que busca apurar insubordinação grave em serviço e incontinência pública e conduta escandalosa.

Conforme a Secretaria de Educação, os detalhes do caso ficarão restritos para preservar os envolvidos, até que as investigações se concluam. O ocorrido é apurado pela Corregedoria Geral do Município.

"A Prefeitura reafirma seu compromisso com a segurança dos alunos e dos profissionais da rede municipal de ensino, acompanhando de perto toda a apuração e adotando as medidas necessárias para garantir um ambiente seguro e respeitoso", diz a gestão municipal, em nota.

Afastamento preventivo

A portaria que informou o afastamento por 60 dias também indica que a medida foi tomada de forma "preventiva" para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e assegurar "a proteção integral e prioritária dos direitos das crianças, em especial o direito ao respeito, à dignidade e à integridade física e psicológica".