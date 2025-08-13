Diário do Nordeste
Confira a programação da Festa de Iemanjá em Fortaleza

Eventos especiais começam nesta quarta-feira (13) e seguem até domingo (17)

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Ceará
Imagem de Iemanjá
Legenda: Festa estará espalhada em cinco pontos da orla da capital
Foto: Ismael Soares / SVM

Patrimônio imaterial de Fortaleza, a Festa de Iemanjá, celebrada na próxima sexta-feira (15), terá uma ampla programação na cidade, além de eventos em cinco pontos da orla da capital

As atividades temáticas estarão espalhadas pela Barra do Ceará, Poço da Draga, Praia de Iracema, Praia do Mucuripe e Praia do Futuro. Essa tradição está vinculada aos povos de terreiros e às religiões de matriz africana e indígena, que remontam aos anos 1950.

Oferendas a Iemanjá
Legenda: Os tradicionais cortejos e oferendas a iemanjá, a Rainha do Mar, fazem parte da programação
Foto: Ismael Soares / SVM

Entre as festividades estão os tradicionais cortejos em celebração à Rainha do Mar. As celebrações irão contar com apresentações de coletivos, entrega de oferendas, rodas de samba e muito mais.

Confira a programação completa

Quarta-feira, 13 de agosto

  • Abertura da exposição “Odoyá! Salve a Mãe de todas as Cabeças!” no Centro Cultural Belchior, que fica na dos Pacajús, 100, Praia de Iracema. O evento vai contar com a apresentação do "Grupo D'Passagem Faz a gira girar com os en - cantos do mar. Odoyá!", às 18h.

Quinta-feira, 14 de agosto

  • Expresso Dragão, especial Festa de Iemanjá, de 16h às 17h30. Saída da Estátua de Chico da Matilde, no Dragão do Mar.
  • Apresentações culturais, cantos para os Orixás e Gira em homenagem a Iemanjá com o Centro Rei Dragão do Mar de Mãe Taquinha de Oyá, às 18h, na Avenida Historiador Raimundo Girão com Avenida Rui Barbosa, próximo ao Magna Praia Hotel, Praia de Iracema.
  • Gira e oferenda a Iemanjá e apresentações artísticas às 18h às 23h, na Praia da Barra do Ceará, no Marco Zero.

Sexta-feira, 15 de agosto

  • Dando início a festa, o cortejo da imagem da Rainha do Mar a partir das 9h, na União Espírita Cearense de Umbanda, que fica na Rua Castro e Silva, 920, Centro. O trajeto será feito em direção à Praia de Iracema.
  • A programação continua com apresentações do coletivo Afoxé Acabaca, com Ivaldo
  • Paixão e o Afoxé Filhos de Oyá. Haverá também solenidade e entrega de oferendas, das 10h20 às 18h, próximo à Barraca Zé da Praia (Avenida Zezé Diogo, 2551 - Praia do Futuro).
  • Na Praia de Iracema, a programação será das 8h às 20h com apresentações culturais, roda de samba, cortejo marítimo, gira de caboclo e oferenda de balaio. O local da celebração será no encontro das avenidas Historiador Raimundo Girão e Rui Barbosa.
  • No Poço da Draga, das 13h às 20h, a festa terá feirinha, cortejo de jangadas, Caravana Cultural e apresentações da DJ Bugzinha e Afoxé Acabaca, show “Filhas do Mar”, Dragaxé, DJ Thalu, além da gira de encerramento.
  • Na Barra do Ceará, no Marco Zero, haverá gira e oferenda a Iemanjá das 14h às 23h.
  • No Museu da Imagem e do Som, na Avenida Barão de Studart, 410, Meireles, será feita oficina de Escuta Criativa de Cantos para Iemanjá, com Francisca Silva e Val Araújo. A programação é das 15h às 18h, com inscrições gratuitas pelo Sympla.
  • Na Praça do Museu da Imagem e do Som (MIS), o público poderá acompanhar o show "Odoyá", do coletivo Caravana Cultural, das 18h às 19h30.

Sábado, 16 de agosto

  • Na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, a atividade Histórias que o Mar me Contou, com Lia Braga, será realizada às 15h. Uma outra sessão será realizada no domingo (17), às 10h.

Domingo, 17 de agosto

  • O Complexo Cultural Estação das Artes vai receber o encerramento das atividades da Festa de Iemanjá O equipamento fica na Rua Dr. João Moreira, 540, Centro. Entre 10h e 13h, a oficina infantil Oceania, o Mar: Colagem com Formas Orgânicas será realizada com os artistas Iuri Tavares e Talita Késsia.
  • Em seguida, o Grupo Toque de Senzala faz apresentação percussiva às 11h30, seguido do Afoxé Filhos de Oyá a partir das 13h.
  • Das 10h às 15h, o Mercado AlimentaCE oferece pratos promocionais inspirados na festa, valorizando a gastronomia afro-brasileira.

