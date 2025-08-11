Paciente em cuidados paliativos realiza casamento emocionante em hospital de Fortaleza; veja vídeo
"O que era sonho... se tornou realidade", diz a frase escrita nas cadeiras dos noivos em um altar montado no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA). Desta vez, a unidade de saúde, onde a professora Milena Oliveira está internada em cuidados paliativos há dois meses, foi palco de uma celebração para lá de especial: a paciente oficializou a união com o companheiro Ivan Oliveira na última sexta-feira (8).
Cercados de carinho, cuidado e afeto de familiares, profissionais de saúde e outros pacientes, Milena, de 37 anos, e Ivan, de 39, disseram o tão esperado "sim" na cerimônia de casamento realizada no hospital, com apoio da equipe multiprofissional que acompanha a paciente.
Eles já haviam se casado no civil, mas sonhavam em se casar na igreja e comungar. Devido ao tratamento de saúde de Milena, internada após o diagnóstico de uma lesão no cérebro, eles decidiram selar a união na unidade de saúde.
Nosso relacionamento sempre foi cheio de muito companheirismo, um cuidado do outro. Desde 2021, tínhamos o desejo de casamento. Em junho, participamos de um arraial no Waldemar (HGWA) e fomos convidados para sermos os noivos da festa. Agora, oficialmente, estamos casados. É um sonho realizado.
Amor desde a adolescência
Juntos há mais de 20 anos, Milena e Ivan iniciaram o relacionamento ainda na adolescência, quando ela tinha 14 anos e ele, 16. O amor nasceu de uma grande amizade marcada pelo companheirismo, apoio mútuo e pela partilha de sonhos.
Em 2021, Ivan sofreu um acidente e recebeu o cuidado de Milena durante todo o período de recuperação. Um tempo depois, a professora também passou por problemas de saúde, quando apareceram os primeiros sintomas da doença dela, com dores abdominais.
Milena foi submetida a tratamento com quimioterapia e radioterapia e, em abril deste ano, começou a apresentar tonturas, que levaram ao diagnóstico de uma lesão no cérebro. Desde então, ela permanece internada no HGWA recebendo cuidados paliativos.