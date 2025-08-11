Paciente em cuidados paliativos realiza casamento emocionante em hospital de Fortaleza; veja vídeo

"O que era sonho... se tornou realidade", diz a frase escrita nas cadeiras dos noivos em um altar montado no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA). Desta vez, a unidade de saúde, onde a professora Milena Oliveira está internada em cuidados paliativos há dois meses, foi palco de uma celebração para lá de especial: a paciente oficializou a união com o companheiro Ivan Oliveira na última sexta-feira (8).

Cercados de carinho, cuidado e afeto de familiares, profissionais de saúde e outros pacientes, Milena, de 37 anos, e Ivan, de 39, disseram o tão esperado "sim" na cerimônia de casamento realizada no hospital, com apoio da equipe multiprofissional que acompanha a paciente.

Eles já haviam se casado no civil, mas sonhavam em se casar na igreja e comungar. Devido ao tratamento de saúde de Milena, internada após o diagnóstico de uma lesão no cérebro, eles decidiram selar a união na unidade de saúde.

Veja vídeo

Nosso relacionamento sempre foi cheio de muito companheirismo, um cuidado do outro. Desde 2021, tínhamos o desejo de casamento. Em junho, participamos de um arraial no Waldemar (HGWA) e fomos convidados para sermos os noivos da festa. Agora, oficialmente, estamos casados. É um sonho realizado. Milena Oliveira professora

Amor desde a adolescência

Juntos há mais de 20 anos, Milena e Ivan iniciaram o relacionamento ainda na adolescência, quando ela tinha 14 anos e ele, 16. O amor nasceu de uma grande amizade marcada pelo companheirismo, apoio mútuo e pela partilha de sonhos.

Veja também Ceará Espaço Girassol: saiba como ter atendimento em novo Centro de Diagnóstico de autismo em Fortaleza Ceará Adolescente que salvou primo com manobra de Heimlich aprendeu técnica ao ver vídeo com irmão

Em 2021, Ivan sofreu um acidente e recebeu o cuidado de Milena durante todo o período de recuperação. Um tempo depois, a professora também passou por problemas de saúde, quando apareceram os primeiros sintomas da doença dela, com dores abdominais.

Milena foi submetida a tratamento com quimioterapia e radioterapia e, em abril deste ano, começou a apresentar tonturas, que levaram ao diagnóstico de uma lesão no cérebro. Desde então, ela permanece internada no HGWA recebendo cuidados paliativos.